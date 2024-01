LIVE TEXT Letonia anunță un nou pachet de ajutor pentru Kiev, inclusiv artilerie, muniții și asistență non-militară. A 687-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:20 În timpul conferinței de presă, Edgars Rinkēvičs a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina.

Letonia a alocat peste 1% din produsul său intern brut pentru asistența militară pentru Kiev.

Zelenki i-a mulțumit omologului său pe platforma X.

Președintele leton a mai spus că prim-miniștrii Letoniei și Ucrainei vor semna un memorandum privind cooperarea militară și un acord interguvernamental de asistență mai târziu, pe 11 ianuarie.

Ca parte a asistenței non-militare, Parlamentul leton a votat pentru a oferi peste 500 de milioane de euro pentru reconstrucția Ucrainei în următorii trei ani, concentrându-se pe regiunea Cernigău.

În cadrul turneului său baltic, Zelenski a vizitat, de asemenea, Lituania la 10 ianuarie și Estonia o zi mai târziu, primind noi promisiuni de asistență pe termen lung din partea ambelor țări. În timp ce Vilnius a promis aproape 220 de milioane de dolari în următorii trei ani, Estonia a anunțat o asistență de 1,3 miliarde de dolari până în 2027.

UPDATE 18:55 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski s-a întâlnit la Riga cu președintele leton Edgars Rinkēvičs. Acesta urmează să aibă discuții și cu cu președinta Seimului Letoniei (parlamentul leton), Daiga Mieriņa, și cu prim-ministra țării, Evika Siliņa.

Reprezentanții celor două țări vor discuta despre cooperarea bilaterală dintre Ucraina și Letonia, despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei în lupta sa împotriva agresiunii rusești și despre problemele legate de integrarea euro-atlantică a Ucrainei.

Videoclipul care prezintă ceremonia oficială de întâlnire a fost postat de președintele ucrainean pe Facebook:

UPDATE 17:10 Forțele rusești au lansat un atac de artilerie împotriva orașului Herson pe 11 ianuarie, rănind o femeie în vârstă de peste 80 de ani, au raportat oficialii.

Atacul ar fi avut loc în jurul orei locale 13:40. Victima a suferit răni în timp ce se afla în casa ei, care a fost avariată în urma loviturii, a declarat Biroul Procurorului din regiunea Herson.

UPDATE 14:50 Estonia a alocat 1,2 miliarde de euro pentru susținerea pe termen lung a Kievului până în 2027, a anunțat președintele estonian Alar Karis pe 11 ianuarie, în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Contribuția pe termen lung a Estoniei de la începutul acestui război la scară largă până în 2027 va fi de 1,2 miliarde de euro. Ucraina are nevoie de arme mai multe și mai bune. Trebuie să creștem producția militară în cadrul UE, astfel încât Ucraina să primească tot ce are nevoie. În perioada 2024-2027, vom aloca 0,25% din PIB-ul nostru pentru apărarea Ucrainei în fiecare an și îi încurajăm pe toți ceilalți să acorde Ucrainei cât mai mult ajutor”, a spus Alar Karis.