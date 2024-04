Familia principalului suspect în dosarul morții tinerei însărcinate, Ana-Maria: fratele suspectului – acuzat de omorul unui copil de 10 luni, socrul – judecat pentru abuzul sexual al unei fete de 10 ani

O tânără de 19 ani însărcinată în luna a șaptea, pe nume Ana-Maria, a dispărut la 12 aprilie din municipiul Orhei, după ce a urcat într-un automobil care s-a îndreptat într-o direcție necunoscută. La căutarea ei au fost mobilizați timp de mai multe zile sute de polițiști și voluntari. Tânăra a fost găsită fără suflare într-un câmp, cu semne evidente de violență pe corp. Un fost polițist a fost reținut, fiind principalul suspect. El nu-și recunoaște vina. Iar societatea cerea dreptate pentru Ana-Maria.

A urcat într-un automobil și nu s-a mai întors acasă

Ana-Maria studia la Colegiul Pedagogic din orașul Orhei și oferea servicii de meditații unor copii. În seara dispariției, ea se întorcea de la o oră de meditații, iar pentru a ajunge la căminul în care era cazată, tânăra l-a telefonat pe iubitul ei să vină să o ia cu mașina. Presa a relatat că iubitul său i-ar fi spus că l-a trimis pe un prieten cu mașina, care însă nu a găsit-o în stație atunci când a ajuns. Din imaginile publicate de presă, s-a putut vedea că fata a urcat într-un automobil.

Dispariția fetei a fost anunțată la 16 aprilie. Inițial, a fost identificat automobilul în care a urcat fata și persoana care se afla la volan. Șoferul s-a dovedit a fi un fost polițist din satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești, pe nume Gheorghe Cotorobai, în vârstă de 45 de ani. La 16 aprilie, el a fost reținut, iar ulterior a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Ana-Maria, tânăra de 19 ani care a fost găsită fără suflare lângă satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești. Foto: FB

La 20 aprilie, corpul neînsuflețit al fetei a fost găsit pe un teren de lângă această localitate, la 21 km distanță de casa lui Gheorghe Cotorobai. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, acesta nu-și recunoaște vina și nu cooperează cu organul de urmărire penală. Tot la 20 aprilie, Procuratura raionului Orhei a pornit urmărirea penală pentru omorul intenționat al unei femei gravide.

Cazul Anei-Maria a cutremurat întreaga societate. Ziarul de Gardă a dezvăluit mai multe detalii despre principalul suspect în cazul omorului tinerei, precum și despre familia acestuia.

Corpul neînsuflețit, cu semne de tortură

ZdG a reușit să afle cauza prealabilă a decesului tinerei de 19 ani – traumă cranio-cerebrală deschisă. Surse ale ZdG au declarat că pe corpul tinerei însărcinate au fost depistate mai multe semne de tortură. Tânăra ar fi fost lovită de mai multe ori cu un obiect dur, contondent. Totodată, pe corpul tinerei au fost depistate semne ale tentativei de sufocare și urme de tortură (multiple arsuri de țigară pe mâini). La brațul stâng au fost depistate înțepături de seringă. De asemenea, tânăra ar fi fost supusă violenței sexuale.

Procuratura a mai anunțat că a dispus expertiza biologică a hainelor fetei, expertiza chimică a solului din locul depistării corpului neînsuflețit și a celui de pe suprafața încălțămintei victimei și a persoanei suspectate de omor.

Cine este principalul suspect

Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul omorului Anei-Maria, este un fost polițist. Potrivit surselor ZdG, în seara în care fata de 19 ani a dispărut, bărbatul a intrat în Negureni după 45 de minute de la ieșirea din Orhei, deși drumul ia maxim 25-30 de minute. Totodată, Cotorobai le-a interzis polițiștilor să intre în curtea sa timp de câteva ore, până când aceștia i-au prezentat un mandat de percheziție.

Gheorghe Cotorobai. Foto: Rise Moldova

Gheorghe Cotorobai a fost angajat în organele de poliție între anii 1997 și 2002, când s-a concediat din funcția de șef de post la Chițcani, potrivit surselor ZdG. El a studiat la Colegiul de Poliţie „Dimitrie Cantemir” din Chișinău între anii 1995-1997.

„A fost încadrat în Inspectoratul de Poliție Telenești, după care a fost trimis în satul Chițcanii Vechi, la noi, unde a activat ca șef de post o perioadă, apoi a plecat în Italia cu soția”, a relatat pentru ZdG Alexandru Tăburceanu, primarul localității Chițcanii Vechi.

Angajat la penitenciar, proprietar al mai multor terenuri agricole

În anii 2020-2021, Gheorghe Cotorobai a fost angajat la Penitenciarul pentru minori de la Goian, deținând funcția de ajutor de șef de grup în secția Siguranță și Regim Penitenciar. În ultima sa declarație de avere, depusă în martie 2022, acesta nu indică nicio locuință și niciun automobil, dar arată că a vândut un automobil cu 2000 de euro. Cotorobai este un latifundiar potrivit declarației sale de avere, unde a introdus nu mai puțin de 35 de terenuri agricole pe care fie le-a cumpărat, fie le-a primit ca donații, fie le-a obținut ca urmare a unor hotărâri de judecată.

El deține o întreprindere agricolă, „G.N.V. Cotorobai” SRL, înregistrată în 2011 în satul său de baștină – Suhuluceni, raionul Telenești. În 2024, Judecătoria Orhei, sediul Telenești a emis o hotărâre prin care s-a decis încasarea de la Gheorghe Cotorobai în beneficiul B.C. Moldova-Agroindbank S.A. a sumei de 173 822 de lei cu titlu de datorie și a taxei de stat de 5 214 lei.

Fostul polițist are doi copii și a divorțat în 2020. Fosta lui soție este stabilită peste hotare, iar unele surse au susținut în cadrul discuțiilor cu ZdG că Gheorghe Cotorobai ar fi agresat-o. În ultimii ani, bărbatul a trăit în sat și ducea un mod de viață mai izolat.

„În ultima vreme, ducea un mod de viață mai închis, ieșea în mare parte doar la barul de alăturea. (…) Nu l-am văzut beat, poate că servea câte un pahar de vin, nu știu. (…) Sătenii au fost supărați pe dânsul că avea un câine și nu-l lega”, a declarat pentru ZdG primarul localității Chițcanii Vechi. Sursele ZdG spun că bărbatul avea totuși un comportament agresiv.

Potrivit RISE Moldova, în casa lui Cotorobai din Chițcanii Vechi a locuit temporar o familie în care era o fată de 10 ani. Potrivit unei decizii de judecatǎ, la acea vreme, copila ar fi fost abuzată sexual repetat de către socrul lui Cotorobai. Pe acest caz, dosarul a ajuns în instanță, dar procesul penal a fost întrerupt „în legătură cu intervenția decesului inculpatului”, adică a socrului lui Cotorobai, mai notează sursa citată.

Fără avocat

ZdG a aflat că Ion Stegărescu, avocatul lui Gheorghe Cotorobai în momentul reținerii acestuia, nu-i mai reprezintă interesele. Solicitat de ZdG, avocatul Ion Stegărescu a declarat că persoanele care l-au angajat să presteze servicii juridice pentru principalul suspect în producerea crimei au reziliat contractul cu acesta luni, 22 aprilie.

Avocatul a spus că el și familia sa au fost supuși presiunilor din partea societății după ce a acceptat să-i ofere servicii juridice lui Gheorghe Cotorobai. „Presa ar trebui un pic să se abțină de la atacurile acestea psihice asupra avocatului, deoarece el e la serviciu, ca oricare om. Avocatul își face datoria, conform legii. Atât timp când lumea m-a atacat într-un mod neîntemeiat, nefondat și ilegal, prin urmare, statul nu are decât să caute avocat. Noi nu suntem pentru faptul ca să împiedicăm organul de urmărire penală să descopere o infracțiune, asta e competența lor, noi suntem ca observatori pe dosar și procesul penal, ca persoana să nu fie bătută, torturată. Dar aici s-a luat invers, că eu sunt criminal, familia mea”, a explicat avocatul pentru ZdG.

Fratele suspectului, acuzat de omorul unui copil de 10 luni

Potrivit unei versiuni, inclusiv a poliției, fratele lui Gheorghe Cotorobai, Alexei Cotorobai, care locuiește în Orhei, ar fi cunoscut-o pe Ana-Maria.

Pe lângă asta, Alexei Cotorobai este acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 14 ani, dar cazul ar fi fost mușamalizat. Pentru decesul copilului a fost condamnată mama acestuia, care era minoră atunci.

Alexei Cotorobai. Foto: FB

Mama fetei, adică bunica bebelușului decedat, a spus pentru Ziarul de Gardă că, de fapt, Alexei Cotorobai este cel care ar fi omorât copilul și susține că ea și fiica ei au fost amenințate de familia acestuia, iar de frică, ele au fugit din R. Moldova.

Ziarul de Gardă a discutat cu mama tinerei și cu unii locuitori ai satului Suhuluceni, raionul Telenești, de unde sunt originari frații Cotorobai și unde a avut loc tragedia. De asemenea, a consultat sentința de judecată pronunțată de judecătorul Vasile Stihi de la Judecătoria Telenești, care a plecat din sistem în 2020. Vasile Stăvilă, procurorul care a gestionat cazul și-a depus și el demisia în 2015.

Mama copilului, recunoscută vinovată

Cauza decesului copilului, conform raportului de expertiză legală citat în sentința de judecată, ar fi fost sindromul copilului scuturat, iar leziunile ar fi fost provocate „în rezultatul zdruncinării acestuia de către persoane neidentificate”.

Mama copilului a fost recunoscută vinovată pentru „lăsarea cu bună știință fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsită de posibilitatea de a se salva.” Tânăra însă a fost eliberată de răspundere penală, ținând cont de faptul că era minoră și că a săvârșit pentru prima oară „o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă”, după cum se spune în sentință. Astfel, a fost trasă la răspundere administrativă, sub formă de amendă în valoare de 50 de unități convenționale și a fost eliberată din arestul preventiv.

Pe parcursul examinării cauzei în instanță, „a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției” și a mărturisit că „sincer se căiește”, se mai arată în sentință.

„Au spus că dacă n-o să scrie cum o să zică, o să ne „ubirească” toate neamurile”

Mama fetei, Claudia Cocier, a spus pentru Ziarul de Gardă că fiica ei a fost forțată să-și recunoască vina de către Alexei Cotorobai, care ar fi amenințat-o. Ea a solicitat ca numele fiicei sale să nu fie făcut public.

„Ea a fost nevoită, că el a impus-o. El, mama lui, fratele lui. Au spus că dacă n-o să scrie cum o să zică, o să ne «ubirească» toate neamurile. Au spus că noi, toate neamurile, o să stăm cu crucea la cap. Noi am fost amenințați la tot pasul, noi am fost urmăriți la tot pasul. Eu mă temeam să dorm în casă”, a spus femeia. Cele două nu se află în prezent în R. Moldova.

„A văzut copilul ei jos la podea, în poziție pe spate, cu capul pe o parte și cu ochii închiși”

De altfel, și în cadrul urmăririi penale, conform unor acte consultate de ZdG, tânăra mamă a declarat atunci că la 10 februarie 2010, Alexei Cotorobai a venit în locuința ei, unde se afla și bebelușul său în vârsta de 10 luni. Cotorobai ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi început s-o agreseze și i-ar fi cerut să întrețină relații sexuale. Pentru că a început să plângă copilul, bărbatul l-ar fi luat de cap și „a strigat la ea să iasă afară din casă, amenințând-o că o omoară”. Tânăra ar fi ieșit și ar fi auzit un zgomot, iar când a revenit, „a văzut copilul ei jos la podea, în poziție pe spate, cu capul pe o parte și cu ochii închiși”. Fata a început a plânge, iar Alexei Cotorobai i-ar fi spus: „Nu rage”. Apoi i-ar fi smuls copilul din brațe și l-ar fi pus într-o cadă de plastic la bucătărie. Apoi ar fi scos-o forțat pe tânără din casă, a încuiat ușa, a împins-o în automobilul lui și a dus-o la un bar. Iar ulterior, timp de cinci zile după asta, Cotorobai ar fi ținut-o captivă pe tânără, i-ar fi luat telefonul mobil și ar fi amenințat-o cu un cuțit.

„Eu de multe ori m-am rugat să iasă totul la iveală”

„El a venit beat și a luat copilul de la dânsa din brațe și l-a aruncat. Și-a bătut joc de copilul meu. Fata mea avea 17 ani când s-a întâmplat cazul acesta. După asta, a luat-o, a dus-o, a ținut-o într-un beci”, a povestit pentru ZdG Claudia Cocier, mama tinerei al cărei copil a decedat.

Potrivit femeii, familia Cotorobai ar fi dat bani pentru ca Alexei să nu fie cercetat pentru omorul nepotului ei.

„Eu de multe ori m-am rugat să iasă totul la iveală. Se putea totul de descoperit atunci. Ei au vârât bani, poliția totul a astupat. De ce s-a astupat? Că au avut bani? Dar eu am fost săracă și nu am avut bani. Dacă ai bani – ești hâtru, dar dacă n-ai bani – ești prost. Ei râdeau și mergeau cu mașinile, iar mam-sa mă ocăra pe toate drumurile că eu îi învinovățeam băiatul”, spune femeia.

„Au trecut mulți ani, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Era să fie acum băiat mare. Cu ce a greșit copilașul cela? Dar și fata mea cu ce a greșit? Și-a bătut joc de dânsa ca de un câine. El «mamă» nu spunea copilul. Avea 10 lunișoare. Mititelul a fost bolnav și nu a murit de boala lui, dar a murit de mâna banditului. Noi am stat cu el la spital, că a avut gaură la inimă. Și nu a murit mititelul de moartea lui”, a mai spus femeia plângând.

Claudia Cocier a mai declarat că după ce s-a pronunțat sentința, familia a achitat o amendă și fiica ei a fost eliberată.

Alexei Cotorobai, martor în proces

Alexei Cotorobai a figurat în calitate de martor în acest proces. El a declarat la faza de urmărire penală că nu ar fi fost niciodată în locuința tinerei, nici la data de 10 februarie 2010. El a mai spus că știa că fata avea un copil, dar că nu l-ar fi văzut niciodată în realitate, doar prin intermediul telefonului mobil. Potrivit lui, în ziua de 10 februarie 2010, el ar fi chemat-o pe tânără la un bar, iar aceasta ar fi venit singură. Ulterior, ar fi dus-o cu mașina la casa bunicilor ei dintr-o localitate vecină. El a mai declarat că apoi a sunat-o și a întrebat-o unde îi este copilul, iar fata i-ar fi spus că este la mama ei, în alt raion.

Candidat al Partidului „Șansă”

Ziarul de Gardă a relatat anterior că Alexei Cotorobai, fratele principalului suspect în cazul morții tinerei de 19 ani din Orhei, a candidat din partea Partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor, la funcția de primar în satul Rădeni, raionul Călărași la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. El a fost exclus din cursa electorală, la fel ca toți candidații formațiunii.

Condamnat pentru huliganism. I-ar fi lovit și amenințat pe mai mulți copii

De asemenea, în aprilie 2019, Alexei Cotorobai a fost condamnat de Judecătoria Orhei, sediul Telenești la trei ani de închisoare pentru huliganism, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea pe un termen de probă de doi ani. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a menținut sentința fără modificări, iar avocații lui Cotorobai au depus recurs la Curtea Supremă de Justiție. Magistrații CSJ însă au declarat recursurile drept „vădit neîntemeiate”.

În hotărârea CSJ se arată că pe 2 august 2016, aproximativ la ora 01:00, aflându-se în stare de ebrietate produsă de alcool, în stradă, în satul Suhuluceni, raionul Telenești, „fără niciun motiv, din intenţii huliganice, încălcând grosolan ordinea publică, atentând la regulile sociale şi morale de conviețuire, cu o deosebită obrăznicie, în prezenţa mai multor persoane, i-a numit cu diferite cuvinte necenzurate” pe patru copii, pe care „i-a forţat să îngenuncheze în faţa lui cu mâinile după cap, ameninţându-i că îi va urca în portbagajul automobilului său”. Pe unul dintre copii l-a lovit cu pumnul peste faţă şi cu genunchiul peste burtă, iar pe ceilalți trei – cu palma peste faţă şi cap.

Am încercat să-l contactăm pe Alexei Cotorobai, dar acesta avea telefonul mobil deconectat, iar la mesajele redacției nu a răspuns. Ziarul de Gardă respectă prezumția de nevinovăție și îi oferă acestuia dreptul la replică în cazul în care va dori să ofere un comentariu.

Dreptate pentru Ana-Maria

Ana-Maria a fost înmormântată în satul său de baștină, Susleni, raionul Orhei, la 23 aprilie. Zeci de persoane au venit să-și ia rămas bun de la tânăra care a fost condusă pe ultimul drum, după cum a relatat TV8. În seara de 22 aprilie, un grup de localnici din Chițcanii Vechi, satul în care locuiește principalul suspect, Gheorghe Cotorobai, a scris numele fetei cu zeci de lumânări aprinse.

Sursa foto: ZdG

În seara zilei de marți, 23 aprilie, zeci de oameni s-au adunat în centrul Chișinăului la o manifestație în cadrul căreia au cerut „dreptate pentru Ana-Maria”.

„Ana-Maria a strigat și a cerut ajutor, dar nu a fost auzită de nimeni. Ea, la fel ca oricare dintre noi, a știut frica cu care mergi seara spre casă, iar în locul ei puteam fi oricare dintre noi, din orice sat sau oraș. Nu avem niciun drept să tăcem, să ignorăm, să trecem cu vederea sau să credem că este ultimul caz, nu se va mai repeta”, este mesajul Coaliției Naționale „Viața fără Violență”, organizatoarea manifestației.