Televiziunea publică anunță că i-a invitat pe cei doi candidați la funcția de președinte să desfășoare dezbaterea electorală la Moldova 1 și Radio Moldova

Compania publică „Teleradio-Moldova” a anunțat marți, 22 octombrie, că i-a invitat pe cei doi candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, la o dezbatere electorală organizată și difuzată la posturile publice TV Moldova 1 și Radio Moldova.

Invitații în acest sens au fost transmise celor doi candidați în seara zilei de marți, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Dezbaterea va fi transmisă în direct și pe frecvențele Radio Moldova, precum și pe paginile web www.radiomoldova.md și www.moldova1.md.

Conform Moldova 1, temele propuse spre dezbatere se referă la atribuțiile președintelui Republicii Moldova, politica externă a țării, procesul de integrare europeană, programele electorale ale candidaților, garantarea drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea coeziunii sociale în societate, asigurarea și consolidarea securității naționale a Republicii Moldova și altele.

„Compania Teleradio Moldova are obligația de urmări interesul public, iar acesta este, în momentul de față, o confruntare directă între cei doi candidați rămași în cursa prezidențială, Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo.

Consiliul de presă a calificat alegerea fostului prezentator TV, Gheorghe Gonța, în calitate de moderator al dezbaterilor dintre candidații la funcția de președinte al R. Moldova, Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, drept „ o lipsă de respect față de public, o legitimare a comportamentelor lipsite de integritate și o promovare a practicilor absolut neconforme cu jurnalismul profesionist și etic ”.

Într-o declarație publică, Consiliul de presă a solicitat ambilor candidați la funcția de președinte „să manifeste respect față de public și față de breasla jurnaliștilor onești din țară și să stabilească desfășurarea dezbaterii pe o platformă cu adevărat neutră, care poate fi televiziunea publică Moldova 1, fiind moderată de jurnaliști profesioniști și cu integritate profesională”.

Adrian Băluțel, șeful cabinetului președintei în exercițiu, Maia Sandu, a venit marți, 22 octombrie, cu mai multe precizări despre mersul discuțiilor pentru pregătirea dezbaterilor între cei doi candidați care se vor lupta în turul doi al alegerilor pentru funcția de președinte.

„Noi am propus ziua de joi în această săptămână ca să oferim cât mai repede cetățenilor această discuție. Se discută încă ziua dezbaterii – noi propunem totuși să fie mai repede, măcar vineri, pentru ca în weekend candidații să aibă timp să meargă în raioane. Echipa noastră a propus studioul televiziunii naționale, echipa contracandidatului a refuzat și a propus o platformă în afara televiziunilor. Noi am acceptat. Echipa noastră a propus un moderator independent, un expert convenit de toți din societatea civilă. Echipa lor a propus să fie doi moderatori, noi acceptăm și unul, și doi, și trei – acest lucru nu este esențial, dezbaterea contează, nu cine sunt moderatorii. Echipa lor a propus un jurnalist de la Realitatea TV, noi am acceptat. Apoi ei s-au răzgândit și au propus moderator să fie Gheorghe Gonța.