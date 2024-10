UPDATE Maia Sandu, despre moderatorul dezbaterilor cu Stoianoglo: „Noi mergem la dezbateri cu oricine se simt ei confortabil”

Controversatul jurnalist Gheorghe Gonța, care a anunțat înainte de scrutinele din 20 octombrie că va boicota referendumul privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, va fi moderatorul dezbaterilor dintre Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo.

UPDATE 14:50 Într-o intervenție live pe pagina sa de Facebook, președinta în exercițiu Maia Sandu spune că deși contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, a refuzat propunerea de a petrece dezbaterile la televiziunea națională, aceasta va accepta orice moderator „cu care se simt ei confortabil”, acesta fiind „un compromis”.

UPDATE 13:59 Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), declară că Alexandr Stoianoglo acceptă dezbateri electorale pentru ziua de duminica, 27 octombrie.

„După discursurile din 21 octombrie, candidatul PSRM a propus utilizarea unei platforme neutre, în timp ce echipa președintei Maia Sandu a optat pentru organizarea dezbaterilor la televiziunea publică. În final, s-a convenit ca locația să fie Palatul Republicii, iar transmisia să fie asigurată de Compania Teleradio-Moldova. Discuțiile sunt în prezent axate pe data dezbaterilor. Echipa lui Alexandr Stoianoglo a propus ziua de joi, 31 octombrie, însă echipa Sandu a respins această dată, insistând pe desfășurarea evenimentului joi sau vineri în această săptămână. În încercarea de a găsi un compromis, echipa Stoianoglo a propus ziua de duminică, dar încă nu s-a ajuns la un acord final”, comunică PSRM.

În mesaj se menționează că formatul și structura dezbaterilor nu au fost încă stabilite.

„În ceea ce privește moderatorul, echipa Stoianoglo l-a propus pe jurnalistul Gheorghe Gonța. Deși inițial reprezentantul echipei Sandu a ezitat în a-l accepta, menționând că propunerea va fi analizată intern, ulterior l-au acceptat pe Gonța ca moderator. La această etapă, discuțiile se poartă pe marginea zilei. Noi rămânem la soluția de compromis – ziua de duminică, 27 octombrie”, se arată în comunicatul de presă al PSRM.

Știrea inițială

Adrian Băluțel, șeful cabinetului președintei în exercițiu, Maia Sandu, a venit marți, 22 octombrie, cu mai multe precizări despre mersul discuțiilor pentru pregătirea dezbaterilor între cei doi candidați care se vor lupta în turul doi al alegerilor pentru funcția de președinte.

„Noi am propus ziua de joi în această săptămână ca să oferim cât mai repede cetățenilor această discuție. Se discută încă ziua dezbaterii – noi propunem totuși să fie mai repede, măcar vineri, pentru ca în weekend candidații să aibă timp să meargă în raioane. Echipa noastră a propus studioul televiziunii naționale, echipa contracandidatului a refuzat și a propus o platformă în afara televiziunilor. Noi am acceptat. Echipa noastră a propus un moderator independent, un expert convenit de toți din societatea civilă. Echipa lor a propus să fie doi moderatori, noi acceptăm și unul, și doi, și trei – acest lucru nu este esențial, dezbaterea contează, nu cine sunt moderatorii. Echipa lor a propus un jurnalist de la Realitatea TV, noi am acceptat. Apoi ei s-au răzgândit și au propus moderator să fie Gheorghe Gonța.