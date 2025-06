CSJ respinge o contestație a unei decizii a Comisiei Vetting, dar refuză să publice hotărârea. Instanța invocă „protecția vieții private”, deși audierea judecătoarei a fost publică

Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Aramă (Ghidirim), pierde la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) litigiul cu Comisia Vetting. Judecătoarea a contestat decizia prin care nu a promovat evaluarea integrității pentru funcția de membră a Colegiului disciplinar al judecătorilor.

Pentru prima dată, CSJ nu a publicat decizia adoptată și a anunțat că nici nu o va face. Inițial, CSJ nu a comunicat nici verdictul adoptat de judecători, invocând doar cadrul legal pentru nepublicarea deciziei. Ulterior, fiind întrebați de ZdG, reprezentanții CSJ au publicat pe pagina web a instanței un alt text, în care este indicată decizia adoptată.

Instanța supremă invocă Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, care prevede că „publicarea hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curții Supreme de Justiție poate fi limitată în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o societate democratică, atunci când o impun interesele minorilor sau protecția vieții private a părților la proces sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiției”.

Nu este precizat nici cine a făcut parte din completul de judecată care a respins cererea de contestare a Sofiei Aramă, examinarea având loc în ședință închisă.

Sofia Arama by Ziarul de Gardă

Anterior, judecătoarea a făcut uz de dreptul său pentru ca Comisia Vetting să nu publice decizia în privința sa.

Deși CSJ a refuzat să publice decizia anonimizată, așa cum a făcut-o în alte cazuri, audierea Sofiei Aramă a avut loc în ședință publică la Comisia Vetting, timp de o oră, în ianuarie 2024.

În cadrul audierii, Aramă a afirmat că a trăit cu părinții în perioada 2013-2022. Comisia a întrebat-o despre discrepanța dintre venitul declarat și cheltuieli, în 2011, în sumă de peste 360 de mii de lei.

În acel an, au fost achiziționate două automobile, de către fondatorul companiei Stil Construct, Anatolie Iașciuc, pentru prestarea serviciilor juridice. Magistrata a explicat că contractul a fost semnat între cabinetul avocatului Sofia Aramă și compania de construcții, iar cea de-a doua mașină ar fi fost cumpărată cu o parte din banii primiți pe prima, în urma unui accident. Comisia a avut întrebări în privința sursei banilor plătiți de Iașciuc. Aramă a recunoscut că nu a declarat venitul la Serviciul Fiscal, nici ca persoană juridică, nici ca persoană fizică.

„Eu nicăieri nu am indicat prezența pensiei de întreținere a copilului minor. (…) Noi nu am stabilit o anumită sumă. Aceasta a fost decizia lui. El avea un apartament în Brașov, care era oferit în chirie. Plata chiriei varia între 200 și 250 de euro. Acești bani erau oferiți pentru întreținerea copilului. Inițial banii veneau prin intermediul bunicii. Ea venea cu banii odată la două luni. Până în 2014 (…). În toată perioada respectivă, la discreție, el mai expedia bani și prin transferuri internaționale. Fie 100 de euro, fie 200, chiar nu îmi aduc aminte și nu am făcut o totalizare a sumei. El are activitate de ghid turistic”, a declarat Sofia Aramă pentru a explica sursele sale de venit din acel an.