DW Prizonieri ucraineni eliberați: răzbunare sau uitare?

Soldați ucraineni care se întorc din captivitatea rusă povestesc despre umilirea și torturile trăite în prizonierat. Consecințele diferă însă foarte mult de la un om la altul, relatează Deutsche Welle.

Când a revenit acasă, în Ucraina, după doi ani și jumătate de captivitate în Rusia, Iurii Hulciuk era împietrit și fără voce. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale se vede cum mama lui îl îmbrățișează, iar el nu reacționează. Câteva zile mai târziu a început să povestească despre tortură.

Hulciuk (23 de ani) s-a născut și a crescut la Kiev. A studiat limbi străine, dar nu a absolvit. A fost student în schimb de experiență în Ungaria și Germania și a călătorit prin Europa și China.

Pentru că nu reușea să-și găsească un loc de muncă, dar avea nevoie de bani, s-a înrolat voluntar în armata ucraineană, în decembrie 2021. Așa a ajuns în Brigada 36 Marină și a luptat la Mariupol, când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei. În aprilie 2022 a fost luat prizonier de ruși, unde avea să rămână în prizonierat timp de doi ani și jumătate, petrecuți inclusiv în localitatea Olenivka, aflată în partea ocupată de Rusia a regiunii Donețk.

Această colonie penală a fost numită de mulți „lagăr de concentrare”, din cauza condițiilor extrem de dure. În iulie 2022, o explozie a ucis acolo peste 50 de prizonieri ucraineni. Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc pentru tragedie. Mai târziu, Hulciuk a fost transferat în regiunea Riazan și apoi în Mordovia, republică parte a Federației Ruse. A fost eliberat în septembrie 2024 și s-a întors acasă în urma unui schimb de prizonieri.

Și Vlad Sadorin (26 de ani) povestește despre tortura sistematică din captivitatea rusă. S-a înrolat în armata ucraineană în 2019 și a servit în Brigada 35 Marină. Începutul invaziei pe scară largă a Rusiei l-a prins staționat pe Insula Șerpilor, în Marea Neagră. A fost luat prizonier de o navă militară rusă, iar eliberarea sa a avut loc în ianuarie 2024, în urma unui schimb de prizonieri.

Deși experiențele descrise de Hulciuk și Sadorin sunt asemănătoare, pozițiile lor față de torționari sunt radical diferite.

Deținuții, povestește fostul prizonier, erau torturați inclusiv cu câini incitați sau electroșocuri aplicate în zona genitală.

Și totuși, Hulciuk nu vrea să dezvăluie numele celui care l-a torturat.

Sadorin vede altfel lucrurile.

„Urăsc profund rușii, pentru câtă durere și umilință ne-au provocat. Cântăream 120 de kilograme când am fost capturat și am ieșit din prizonierat cu 60. Am fost nevoit să mănânc șoareci, hârtie igienică și săpun.”