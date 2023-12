LIVE TEXT Un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Zaporijjea a ucis doi pescari. Război în Ucraina, ziua 673

UPDATE 21:45 Ucraina și Ungaria pregătesc o întâlnire între Volodimir Zelenski și premierul ungar, Viktor Orbán, în viitorul apropiat, a declarat joi șeful de cabinet al președintelui ucrainean.

Andrii Iermak a făcut aceste declarații după o convorbire cu ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

La începutul luni decembrie, toate statele Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, au fost de acord să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina. Liderii blocului au trecut peste refuzul lui Orban, făcându-l să părăsească sala atunci când a fost luată decizia.

Însă liderii nu au putut învinge rezistența lui Orban la revizuirea bugetului UE pentru a direcționa 50 de miliarde de euro către Kiev și se așteaptă să revină asupra acestei probleme la un summit de urgență pe 1 februarie. Orban dorește ca finanțarea pentru Kiev să provină din afara bugetului UE, notează Reuters.

UPDATE 21:35 Un atac de artilerie rusă asupra satului Bilenke din regiunea Zaporijjea a ucis doi civili și a rănit alți cinci, a anunțat Parchetul General al Ucrainei.

Cele două persoane care au murit erau pescari, în timp ce două dintre cele cinci persoane rănite erau muncitori care reparau conductele de gaz.

Tot astăzi, un locuitor a fost ucis într-un alt atac în raionul Orihiv, regiunea Zaporijjea. Patru cetățeni au fost răniți.

„La 27 decembrie, în urma unui atac aerian asupra infrastructurii civile din Orihiv, inamicul a distrus o clădire cu mai multe etaje”, potrivit procurorilor.

UPDATE 19:10 O persoană a decedat, iar o alta a fost rănită, în urma unui atac armat al forțelor ruse asupra orașului Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk.

Potrivit anchetei desfășurate de procurorii ucraineni, forțele armate ruse au bombardat Nikopol cu artilerie și drone.

Un bărbat în vârstă de 23 de ani a murit în urma atacului. O femeie de 70 de ani a fost rănită.

Au fost provocate pagube asupra caselor, anexelor, mașinilor, clădirilor administrative, asupra unor conducte de gaz și a liniilor electrice.

Conform guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk Serhii Lîsak, au fost 6 atacuri de artilerie și 9 drone kamikaze.

UPDATE 16:15 Doi cetățeni ucraineni se numără printre persoanele rănite în accidentul rutier produs joi, 28 decembrie, în Turcia. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleh Nikolenko, pentru Ukrinform.

„Două femei au fost rănite într-un accident rutier în provincia turcă Sakarya. Nu există nicio amenințare la adresa vieții lor. Victimele au primit asistența medicală necesară”, a declarat Nikolenko.

El a adăugat că Consulatul General al Ucrainei la Istanbul oferă asistență cetățenilor afectați și interacționează cu departamentul de securitate provincial pentru a clarifica toate circumstanțele accidentului.

Unsprezece persoane și-au pierdut viața și peste 50 au fost rănite într-un accident rutier produs în nord-vestul Turciei, scrie Reuters. În accident au fost implicate șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion. Impactul s-a produs în provincia Sakarya.

UPDATE 15:51 Pentagonul anunță că un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina. Acesta valorează 250 de milioane de dolari și include rachete antiaeriene Stinger, cartușe de artilerie, muniții pentru sistemele de rachete sol-aer (NASAMS) și peste 15 milioane de cartușe.

Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit liderului SUA pentru suportul acordat.

„(…) Pe parcursul acestui an, SUA au oferit 34 de pachete de ajutor militar în valoare de peste 24 de miliarde de dolari: „Patriot”, „Abrams”, vehicule blindate, ATACMS, apărare antiaeriană, rachete, proiectile de artilerie, capacități de deminare și alte echipamente esențiale. A fost luată o decizie istorică de a furniza Ucrainei avioane F-16. Vom fi întotdeauna recunoscători pentru tot acest sprijin”, a spus șeful statului ucrainean pe platforma X, fost Twitter.

I thank @POTUS Joe Biden, Congress, and the American people for the $250 million military aid package announced yesterday.



Additional air defense missiles and components, anti-tank weapons, ammunition, mine clearing, and other equipment will cover Ukraine’s most pressing needs.…