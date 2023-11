LIVE TEXT Danemarca va majora sprijinul militar pentru Ucraina cu peste 3 miliarde de euro în următorii ani. A 639-a zi a agresiunii rusești militare asupra Ucrainei

UPDATE 21:58 Guvernul și parlamentul danez au susținut o creștere a finanțării Fondului ucrainean, care va fi utilizat pentru a oferi sprijin Ucrainei, la 3 miliarde de euro în următorii ani. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Ministerului danez al Apărării, potrivit hromadske.

Astfel, în 2023, finanțarea va crește la aproximativ 308 milioane de euro, iar în perioada 2025-2027 – cu 3,1 miliarde de euro.

În total, Danemarca a alocat fonduri egale cu 2% din PIB pentru apărare și securitate în 2023 și 2024, în conformitate cu obiectivele convenite de statele membre NATO.

„Danemarca a fost un susținător ferm al Ucrainei pe tot parcursul războiului, iar când ne consolidăm sprijinul, la fel ca și în 2023, mai ales prin alocarea unor fonduri semnificative pentru 2025-2027, transmitem un semnal clar că ucrainenii pot conta pe sprijinul Danemarcei pe termen lung”, a declarat ministrul apărării, Trols Lund Poulsen.

UPDATE 18:36 Rușii au bombardat satul Dniprovske din regiunea Herson, comunică șeful administrației militare regionale, Alexander Prokudin, pe Telegram.

Potrivit acestuia, un localnic în vârstă de 50 de ani care se afla pe stradă în momentul atacului a suferit leziuni incompatibile cu viața.

De asemenea, o femeie de 44 de ani a fost spitalizată cu traumatisme provocate de explozie, cu suferind fragmentare la nivelul abdomenului și al brațului, a precizat Prokudin. Ea primește acum îngrijiri medicale.

UPDATE 16:30 Planurile de extindere a programului „Cereale din Ucraina” în Africa, la un an de la lansare, vor fi prezentate sâmbătă de Volodimir Zelenski, susținute de numirea unei noi serii de ambasadori ai bunăvoinței, printre care se numără Charlotte Leslie, un fost deputată britanică conservatoare cu contacte profunde în Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

Programul destinat exportului de cereale ucrainene la prețuri subvenționate se limitează în prezent la Kenya, Somalia și Etiopia, dar Ucraina, cu un sprijin financiar mai mare, ar dori să extindă programul în țări precum Afganistan, Etiopia, Sudanul de Sud, Yemen și Somalia.

Până în prezent, dintre țările din Orientul Mijlociu, doar Qatar a sprijinit financiar programul, iar Charlotte Leslie ar putea accesa țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a extinde baza de finanțare. O mare parte din finanțarea de 200 de milioane de lire sterline de până acum a provenit de la țările G7.

Rusia a impus o blocadă la exportul de cereale ucrainene pe care marina ucraineană încearcă să o ocolească.

„Este absolut evident că, dacă Ucraina deține o cantitate mare de surplus de cereale și există un continent uriaș care are mare nevoie de ele, atunci cele două trebuie să fie conectate. Faptul că Ucraina a continuat să asigure fluxul de alimente din porturile de la Marea Neagră către cei care au nevoie disperată este o dovadă a curajului și ingeniozității Ucrainei în cele mai întunecate vremuri.

Este vital ca cei care cred în libertățile fundamentale, cum ar fi democrația și statul de drept, să facă tot ce pot pentru a sprijini Ucraina în aceste vremuri dificile și pentru a arăta lumii că autoritarismul, represiunea și teroarea vor eșua în cele din urmă”, a declarat a declarat Charlotte Leslie pentru The Guardian.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că, în câteva zile, o navă va fi încărcată cu cereale pentru Nigeria.

„În cooperare cu ONU @WFP , în câteva zile va începe încărcarea navei cu 25 000 de tone de cereale către #Nigeria, ca parte a inițiativei #GrainFromUkraine.

Ucraina se concentrează pe extinderea listei de state beneficiare și ia în considerare în mod activ furnizarea a 12,5 mii de tone către Somalia”, se arată într-un mesaj al Ministerului.

In cooperation with UN @WFP, in a few days, the loading of vessel with 25K tons of grain to #Nigeria will start, as part of the #GrainFromUkraine initiative.



Ukraine is focused on expanding the list of recipient states and is actively considering supplying 12,5K tons to Somalia. pic.twitter.com/25PVsomHM2