Un general al armatei ucrainene oferă detalii despre mersul contraofensivei. Spune că ucrainenii au spart cea mai fortificată linie de apărare a rușilor: „Rușii vor rămâne fără toți cei mai buni soldați”

Într-un interviu pentru publicația britanică The Observer, parte a grupului de presă The Guardian, generalul ucrainean Oleksandr Tarnavskyi a declarat că militarii ucraineni au spart prima linie defensivă a Rusiei în apropiere de Zaporijia și că acum sunt așteptate avansări mai rapide pe măsură ce vor acționa pe a doua linie defensivă a rușilor, care ar fi mai slabă decât prima.

„Suntem între prima și a doua linie defensivă a rușilor. Acum terminăm distrugerea unităților inamice care oferă acoperire pentru retragerea trupelor ruse în spatele celei de-a doua linii defensive”, a spus Tarnavskyi.

În septembrie 2022, Oleksandr Tarnavskyi a fost numit comandant al trupelor care luptau pentru eliberarea Hersonului. Două luni mai târziu, orașul a fost eliberat. Astfel, au existat speranțe pentru un progres rapid similar și în contraofensiva din această vară, care urmărește să creeze un culoar terestru spre sud, până la Marea Azov, tăind liniile de aprovizionare ale trupelor ruse din Herson și Crimeea, scrie The Guardian.

Doar că, spune generalul ucrainean în interviu, un câmp minat vast a îngreunat avansarea trupelor ucrainene timp de săptămâni

„Când am început contraofensiva, am petrecut mai mult timp decât ne așteptam cu deminarea teritoriilor”, a recunoscut el. „Din păcate, evacuarea răniților a fost dificilă pentru noi. Și asta ne-a complicat și avansul. După părerea mea, rușii credeau că ucrainenii nu vor trece peste această linie de apărare. Se pregăteau de peste un an. Au făcut totul pentru a se asigura că această zonă a fost bine pregătită.”

Dar ucrainenii au continuat. Forțele de infanterie au ieșit noaptea pentru a crea un coridor printre mine, mișcându-se metru cu metru prin întuneric. „Deminarea a fost efectuată numai de infanterie și numai noaptea.” Acum, când câmpul minat a fost traversat, rușii și-au pierdut mult din avantajul lor, spune Tarnavskyi: „Există o diferență foarte mare între prima și a doua linie de apărare”.

A doua linie nu este la fel de bine construită, așa că ucrainenii își pot folosi vehiculele, deși încă există câmpuri minate. Oleksandr Tarnavskyi estimează că Rusia a investit 60% din timp și resurse pentru construcția primei linii defensive și doar câte 20% pentru a doua și a treia linie.

În semn că Moscova simte presiunea, a redistribuit în zonă trupe din alte direcții, precum Herson și Lyman, și, de asemenea, din interiorul Rusiei.

„Inamicul scoate rezerve, nu numai din Ucraina, ci și din Rusia. Dar, mai devreme sau mai târziu, rușii vor rămâne fără toți cei mai buni soldați. Acest lucru ne va da un impuls pentru a ataca mai mult și mai repede. Totul este în fața noastră”, a explicat Tarnavskyi.

Progresul militar lent al ucrainenilor din timpul verii i-a făcut pe mulți din capitalele occidentale să ceară negocieri cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului. Această poziție a fost respinsă cu înverșunare de Ucraina, care consideră că doar înfrângerea totală a Rusiei va preveni o nouă invazie și că orice acord care să răsplătească Moscova pentru folosirea forței i-ar da motive să încerce din nou pe viitor. „Dacă încetăm să avansăm, inamicul va aduna noi forțe și se va întări. Vom ajunge la granițele Ucrainei din 1991… Nu vrem să ne vedem copiii și chiar nepoții noștri luptând împotriva rușilor și cine poate să-i oprească? Numai noi.”

„Cu cât suntem mai aproape de victorie, cu atât este mai greu. De ce? Pentru că, din păcate, îi pierdem pe cei mai puternici și mai buni. Așa că acum trebuie să ne concentrăm pe anumite domenii și să terminăm treaba. Oricât de greu este pentru noi toți.”