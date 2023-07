LIVE TEXT Autoritățile de la Moscova susțin că este „imposibil” să revină în acordul cerealelor din Marea Neagră până când nu sunt îndeplinite toate condițiile. Război în Ucraina, ziua 517

UPDATE 17:40 Kremlinul a declarat că este „imposibil” ca Rusia să revină în acordul cerealelor din Marea Neagră, până când nu vor fi îndeplinite toate condițiile, respingând sugestiile secretarului general al ONU, António Guterres, de a se alătura din nou acestui acord crucial, scrie CNN.

„Din păcate, în acest moment este imposibil să ne întoarcem la acest acord, deoarece nu este pus în aplicare. În același timp, președintele Putin a transmis în mod clar dorința Rusiei de a restabili rapid acordul odată ce condițiile vor fi îndeplinite”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Moscova a insistat în repetate rânduri asupra faptului că acordul în vigoare nu permite Rusiei să își exporte în mod adecvat propriile produse alimentare.

Comentând atitudinea Kremlinului față de propunerea autorităților de la Kiev de a exporta cereale prin porturile din Marea Baltică, Peskov a declarat: „Nu am avut nicio reacție. Este dreptul suveran al acestor state”.

Moscova va lupta împotriva încercărilor de a folosi orice canale de aprovizionare cu cereale ucrainene în „scopuri militare și pentru atacuri teroriste” împotriva Rusiei, a adăugat Peskov.

Acordul privind cerealele din Marea Neagră, negociat pentru prima dată vara trecută, a permis exportul în siguranță al grâului ucrainean din porturi, după ce Rusia a baricadat inițial docurile din regiunea sudică și a exacerbat o criză alimentară globală.

UPDATE 13:45 Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi transferul unei noi tranșe de asistență macrofinanciară pentru Ucraina, în valoare de 1,5 miliarde de euro. Potrivit Ukrinform, președinta Comisiei Europene a scris despre acest lucru pe pagina sa de Twitter.

Ursula von der Leyen a condamnat, de asemenea, acțiunile deliberate ale Rusiei de a distruge instalațiile de depozitare a cerealelor și infrastructura portuară a Ucrainei.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh