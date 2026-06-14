LIVE TEXT Marea Britanie a interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1572

UPDATE 17:58 Forțele armate britanice au interceptat și reținut pe 14 iunie, în Canalul Mânecii, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat sub sancțiuni, au anunțat Ministerul Apărării al Marii Britanii și premierul Keir Starmer.

Potrivit secretarului britanic al Apărării, Dan Jarvis, flota fantomă a Rusiei, formată din peste 700 de nave, transportă aproximativ 75% din petrolul rusesc supus sancțiunilor și reprezintă o sursă esențială de venit pentru Kremlin. El a declarat că fondurile generate contribuie la finanțarea rachetelor și dronelor folosite în atacurile asupra civililor ucraineni și susțin efortul de război al Rusiei.

Comandourile marinei regale britanice și ofițeri special instruiți ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității au interceptat în primele ore ale dimineții nava „Smirtos”, operațiunea fiind autorizată personal de premierul Starmer.

Intervenția a durat aproximativ șase ore și a fost descrisă drept prima operațiune de acest tip condusă de Regatul Unit.

„Această operațiune reușită reprezintă o nouă lovitură dată Rusiei și le reamintește celor care alimentează războiul lui Putin împotriva Ucrainei că nu le vom permite să se ascundă”, a scris Starmer pe X.

UPDATE 15:23 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin patru civili și au rănit alți 22 în ultima zi, transmite The kyiv Independent.

Forțele ruse au lansat în cursul nopții 98 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, inclusiv drone de tip Shahed, împotriva Ucrainei, potrivit raportului emis de Forțele Aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană a interceptat 91 dintre aceste drone, în timp ce șapte au lovit șase locații diferite, iar fragmente de drone doborâte au căzut în alte patru locații.

UPDATE 13:39 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelesnki, a menționat într-o postare pe rețelele de socializare că, potrivit unor informații primite de serviciile de informații ucrainene privind evaluarea situației interne din Rusia, „indicatori prognozați ai nemulțumirii rușilor față de Putin vor continua să crească în mod constant. Deja a început să i se sugereze ideea că această creștere a nemulțumirii nu va putea fi oprită și că indicatorul nu va „atinge un platou” până în septembrie, când în Rusia sunt programate alegeri parlamentare”.

Totodată, acesta a declarat că, „în ceea ce privește nivelul de susținere pentru partidul aflat la guvernare, este observată o tendință constantă de scădere, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de fraude electorale mult mai ample. De asemenea, rapoartele indică o creștere semnificativă a stărilor de protest în regiunile Rusiei. Considerăm că aceste evaluări nici măcar nu includ posibilele evoluții din lunile iunie, iulie și august, care nu pot să nu influențeze suplimentar situația din Rusia”.

Președintele Ucraineni adaugă că „presiunea pe deplin justificată asupra Rusiei pentru acest război va continua și se va intensifica, și nu doar din partea noastră. Astfel, în septembrie, Putin va ajunge într-o situație și mai dificilă, cu indicatori și mai slabi”.

Zelesnki a precizat că toatepropunerile de pace, publice și nepublice, pe care le-a făcut, li s-a răspuns doar prin declarații privind continuarea războiului. Acesta consideeră că situația internă din Rusia ar trebui să demonstreze contrariul: „că pacea este necesară”.

UPDATE 10:05 Ucraina a lovit în noaptea de 14 iunie o uzină chimică din regiunea rusă Tula, un depozit petrolier din regiunea Iaroslavl și alte ținte, transmite The Kyiv Independent.

Uzina chimică Azot din orașul Novomoskovsk, regiunea Tula, a fost cuprinsă de flăcări în urma atacurilor. Novomoskovsk se află la aproximativ 395 de kilometri de granița cu Ucraina.

Totodată, autoritățile ruse au confirmat că Novomoskovsk a fost vizat de un atac nocturn, însă nu au comentat informațiile privind loviturile asupra uzinei Azot.

„În timpul respingerii atacului aerian, fragmente ale dronelor ucrainene doborâte au căzut pe teritoriul uneia dintre întreprinderile industriale din Novomoskovsk”, a declarat guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Miliaev.

Tot în noaptea din 14 iunie, în orașul Rîbinsk, din regiunea Iaroslavl, un depozit petrolier a fost lovit, iar ulterior la instalație a izbucnit un incendiu.