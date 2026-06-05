Putin refuză să se vadă cu președintele Ucrainei. Zelenski: „Din păcate, Rusia optează din nou pentru război”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat scrisoarea deschisă a omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, în care acesta îl invita pe liderul rus la negocieri. Liderul de la Kremlin a declarat că nu vede rostul unei întrevederi, după care s-a adresat militarilor ruși aflați pe front cu următoarele cuvinte: „Lucrați, fraților”. În replică, Zelenski a spus că „Rusia optează din nou pentru război” și a anunțat că a convenit cu Serviciul de Securitate al Ucrainei asupra unor noi operațiuni împotriva Rusiei.

În timpul sesiunii plenare de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), lui Vladimir Putin i s-a adresat întrebarea dacă a primit apelul lui Volodimir Zelenski pentru o întâlnire personală și ce părere are despre acesta.

Putin a răspuns că purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov i-a arătat ieri o „hârtie” — scrisoarea lui Zelenski. Potrivit lui, „autorul scrisorii” a făcut separat referire la vârsta lui Putin. El a declarat că importantă nu este vârsta, ci capacitatea și eficiența de muncă. Ca răspuns la afirmațiile lui Zelenski despre durata aflării la putere, i-a recomandat președintelui Ucrainei „să nu se teamă să meargă la alegeri” și să nu „uzurpe puterea”. Documentul în sine, Putin l-a considerat „obraznic”, scrie Novaia Gazeta Europe.

În continuare, Putin a declarat că un reprezentant anonim al mediului de afaceri s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev pe 21 mai. Revenind la Moscova, acesta i-a transmis liderului rus propunerea unei întâlniri. Potrivit lui Putin, el nu a refuzat niciodată o întâlnire cu Zelenski, însă consideră că o întâlnire trebuie să aibă loc atunci când vor fi obținute anumite acorduri la niveluri inferioare de negociere.

„Sensul (unei întâlniri, n.r.) există doar pentru partea ucraineană — să oprească ofensiva forțelor noastre armate. Dar noi avem nevoie de acorduri nu pentru jumătate de an, nu pentru trei luni, ci pentru o perspectivă istorică de durată”, a spus Putin.

După discuția cu reprezentantul anonim al mediului de afaceri, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat, potrivit lui Putin, un atac asupra unui cămin studențesc din Starobelsk. Și atunci, Putin, după cum susține, l-a sunat pe omul de afaceri cu întrebarea: „Ce a fost asta?”

Omul de afaceri, potrivit lui Putin, a promis că va pune această întrebare omologului său de la Kiev, dar cei doi nu au mai vorbit la telefon. Răspunzând la întrebarea privind disponibilitatea sa de a se întâlni cu Zelenski, Putin a spus că nu vede rostul acestui lucru, după care s-a adresat militarilor ruși aflați pe front cu următoarele cuvinte: „Lucrați, fraților”.

Zelenski, despre refuzul lui Putin de a se întâlni cu el

Ulterior, Zelenski a venit cu un mesaj video cu referire la răspunsul lui Putin la scrisoarea sa.

„Toată lumea a auzit răspunsul de astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului. Cred că acest răspuns i-a dezamăgit pe mulți din lume. Nu vrea să schimbe nimic și nu vrea să recunoască faptul că războiul lui îi place doar lui și celor care scot bani de pe urma lui — toți erau astăzi foarte zâmbitori. Asta înseamnă că Rusia trebuie să aibă mai puțini bani, iar presiunea asupra Rusiei trebuie să fie mai mare”, a declarat președintele Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, vineri, 5 iunie, el a aprobat împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei noi operațiuni împotriva Rusiei.

Scrisoare lui Zelenski către Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat o invitație personală președintelui rus Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă publicată pe 4 iunie, propunându-i o întâlnire față în față pentru a pune capăt celor cinci ani de război pe scară largă, scrie Kyiv Independent.

Scrisoarea a fost publicată la o zi după ce Ucraina a lansat un atac de amploare asupra orașului Sankt Petersburg, lovind un important terminal petrolier și ținte militare chiar în dimineața în care Putin îi întâmpina pe liderii mondiali în oraș cu ocazia forumului său economic emblematic.

În scrisoare, Zelenski expune argumentele sale privind necesitatea ca Putin să pună capăt luptelor și stabilește condițiile pentru reluarea negocierilor.

„Aproape jumătate din cei 26 de ani de putere în Rusia i-ați petrecut în războiul împotriva Ucrainei. Indiferent ce spuneți despre NATO, geopolitică și limba rusă, acest război este alegerea dumneavoastră personală — un război fără un motiv real. Așa îl va aminti istoria”, a scris Zelenski.

Zelenski a descris eșecul Rusiei de a cuceri Kievul și de a înăbuși rezistența ucraineană în timpul invaziei din 2022, efectele devastatoare ale sancțiunilor internaționale asupra economiei ruse, amploarea uluitoare a pierderilor de personal suferite de Rusia și nemulțumirea crescândă a populației lui Putin pe măsură ce războiul se prelungește — și se apropie tot mai mult de casă.

„(Poporului rus) nu-i plac dronele și rachetele noastre. Nu le place lipsa de benzină și creșterea constantă a prețurilor. Nu le plac interdicțiile constante. Nu le place intenția ta de a organiza un al doilea val de mobilizare pentru a extinde războiul într-o altă direcție în Ucraina sau pentru a-l îndrepta împotriva altor țări — vecinii Rusiei. Nu le place faptul că nu se întrevede sfârșitul războiului tău”a scris președintele Ucrainei.

Zelenski l-a invitat pe Putin să se întâlnească cu el într-o țară neutră pentru a stabili termenii unui acord de pace. Președintele a spus că este deschis la un armistițiu complet pe durata negocierilor și la începerea discuțiilor de pace cu un schimb de prizonieri „toți pentru toți”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat răspunsul standard al guvernului rus la demersurile diplomatice din partea Kievului: „Dacă Zelenski dorește să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.”

Până în prezent, Putin a evitat toate încercările de a organiza discuții bilaterale între el și Zelenski, provocându-l pe președintele ucrainean să vină la Moscova. Cu toate acestea, în timpul conferinței de presă de Ziua Victoriei, din 9 mai, Putin a declarat pentru prima dată că ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski într-o țară terță.

În același discurs, Putin a mai spus că crede că războiul din Ucraina se va termina în curând.