„Mi-au dat armură și armă și mi-au spus să merg. Nu am primit niciun fel de instruire”. Mărturiile unui kenyan recrutat de Rusia în războiul din Ucraina

Mii de tineri africani sunt recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, profitând de vulnerabilitățile economice și de promisiunea unor salarii greu de refuzat. Un kenyan care a ajuns pe front susține că a fost înșelat cu privire la ce presupune munca și că s-a trezit în mijlocul unui război, fără instruire militară și fără să primească banii promiși. Moscova este acuzată că recrutează în număr mare tineri din Africa, Asia și Orientul Mijlociu pentru a compensa pierderile uriașe suferite pe câmpul de luptă, transmite publicația britanică The Telegraph.

Michael, un tânăr din Kenya, povestește că în jurul poziției sale, într-o pădure din Ucraina, erau numeroase trupuri ale camarazilor săi, abandonate acolo unde căzuseră. Potrivit acestuia, amenințarea constantă reprezentată de drone făcea aproape imposibilă recuperarea cadavrelor.

„Dacă trupul era adânc în pădure, era foarte greu să ajungă la el. Majoritatea se descompuneau acolo. Dacă era aproape de pozițiile noastre, atunci îl recuperau (…) Erau foarte multe cadavre. Unele erau pe drum, altele în râu. Am văzut foarte multe trupuri. Unele erau ale rușilor. Am văzut și africani morți”, a declarat el.

„Ne-au spus că vom păzi zone deja securizate”

Michael avea 25 de ani și lucra în vânzări când a acceptat oferta de muncă. Rusia este de mult timp percepută de mulți tineri africani drept o destinație atractivă pentru studii, muncă sau ca poartă de acces către Europa. Propaganda rusă a prezentat ani la rând țara drept un loc plin de oportunități și lipsit de rasismul întâlnit în Occident.

Tânărul recunoaște că știa că urma să fie implicat într-o activitate cu legătură militară, însă recrutorii i-au descris munca drept una desfășurată departe de front.

„Ne spuneau că este mai degrabă un job de securitate. Că vom proteja zone prin care războiul deja a trecut și că vom asigura paza”, a spus el.

Candidaților li s-a promis un bonus de semnare de aproximativ 5600 (aprx. 131 de mii de lei) de lire sterline și un salariu lunar de 1700 de lire (aproape 40 de mii de lei).

„Mulți kenyeni nu știu în ce se bagă. Cred că foarte mulți sunt păcăliți. Toți căutăm o viață mai bună, iar când auzi că poți câștiga asemenea sume, nu mai vezi pericolele”, a explicat Michael.

Fără instruire militară

La scurt timp după sosirea în Rusia, tânărul a semnat un contract militar și a primit armament și echipament.

„Mi-au dat armură și armă și mi-au spus să merg. Nu am primit niciun fel de instruire. Am învățat să folosesc pușca uitându-mă la ceilalți”, a afirmat el.

În unitatea sa se aflau doi kenyeni și mai mulți cetățeni din Ghana. Michael spune că africanii erau adesea tratați diferit de soldații ruși. Înregistrări video apărute anterior pe internet surprind militari ruși care îi numesc pe africani „consumabili” sau „de unică folosință”.

Într-un videoclip distribuit pe scară largă la începutul acestui an, un african apare cu o mină atașată pe piept și este forțat, sub amenințarea armelor, să înainteze printr-o tranșee spre pozițiile ucrainene.

„Da, era mult rasism și exista și bariera lingvistică. Te trimiteau în locurile în care ei nu voiau să meargă. Așa am simțit rasismul. Nu toată lumea era prietenoasă. Era ceva obișnuit”, a povestit el.

„Dacă drona te vede, te atacă”

Primele sale misiuni au constat în transportul de alimente, însă ulterior a fost trimis în prima linie. Potrivit lui Michael, războiul era dominat de dronele ucrainene.

„Foloseau foarte multe drone. Era mai degrabă un război al dronelor decât al oamenilor. De cele mai multe ori trăgeam în drone, iar dacă una te vedea, te ataca”, a declarat el.

În cele din urmă, tânărul spune că a dezertat și a reușit să se întoarcă în Kenya cu ajutorul ambasadei țării sale. Dintre cei șapte compatrioți cu care a plecat spre Rusia, unul a murit, unul este dispărut, iar ceilalți s-au întors acasă. Michael afirmă că nu a primit niciodată salariul promis.

„Nu pentru asta am semnat. Iar războiul nu este niciodată ușor”, a conchis el.

Anul trecut, el a devenit unul dintre miile de cetățeni africani care au ajuns să servească drept mercenari pe frontul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Moscova este acuzată că recrutează în număr mare tineri din Africa, Asia și Orientul Mijlociu pentru a compensa pierderile uriașe suferite pe câmpul de luptă.

Un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică din Ucraina susține că Rusia folosește frecvent burse educaționale, evenimente sportive și agenții de recrutare ca paravan pentru atragerea africanilor. În multe cazuri, candidații își plătesc singuri călătoria spre Rusia.

Potrivit raportului, Kremlinul „exploatează vulnerabilitățile socio-economice ale statelor africane și motivațiile personale ale străinilor, redirecționând fluxurile de migrație din sectorul civil direct către linia frontului”.

La sosire, mulți dintre recruți descoperă că documentele le sunt confiscate și că sunt obligați să semneze contracte militare redactate în limba rusă, pe care nu le înțeleg. Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că au identificat până acum 2965 de cetățeni africani care au semnat contracte cu armata rusă.

Printre principalele țări de recrutare se numără Kenya, Egipt, Camerun, Ghana, Nigeria, Uganda, Algeria, Mali, Sudanul de Sud și Africa de Sud.