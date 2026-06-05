Politicieni din R. Moldova, prezenți la „Davos-ul rusesc” al lui Putin din Sankt Petersburg

Mai mulți politicieni din R. Moldova, apropiați Rusiei, inclusiv actuali deputați, dar și Ilan Șor împreună cu acoliții săi, au participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF-2026), care are loc în perioada 3–6 iunie. Presa internațională numește evenimentul „Davos-ul rusesc” al președintelui Vladimir Putin.

Igor Dodon, alături de Zinaida Greceanîi și deputații PSRM Petru Burduja și Adrian Lebedinschi, au participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF-2026).

„În următoarele zile voi susține un discurs în cadrul unei sesiuni a forumului dedicate cooperării cu Republica Moldova și voi desfășura o serie de întrevederi”, a scris Igor Dodon pe Facebook pe 3 iunie, aflat la Sankt Petersburg.

Sursa: Facebook/ Igor Dodon

La discursul ținut de Igor Dodon în cadrul forumului au asistat și Victoria Furtună, care a candidat la prezidențialele din 2024 fiind susținută de F. Rusă prin intermediul rețelei controlate de Ilan Șor, așa cum a dezvăluit ZdG în investigația „În slujba Moscovei”, deputatul Vasile Tarlev, dar și Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova.

Sursa: socialistii.md

Sursa: Facebook/ Будущее Молдовы

Prezentă la același eveniment a fost și Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, care a apărut în fotografii alături de fugarul Ilan Șor, prezent și el la SPIEF-2026.

„Cu Diana Soșoacă, viitorul președinte al României libere”, a scris Ilan Șor pe canalul său de Telegram

Sursa: Telegram/ ЗАПРЕЩЕННЫЙ КАНАЛ

De la eveniment nu a lipsit nici ex-deputata Marina Tauber, o apropiată a oligarhul fugar Ilan Șor, condamnată de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, aflată în Federația Rusă din luna ianuarie 2025.

Diana Șoșoacă apare în imagini alături de Marina Tauber, ambele participând în cadrul unor dezbateri la evenimentul rus. În imaginile publicate de Tauber, prezent la eveniment este observat și fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, ulterior fiind sancționat cu o amendă de 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”.

Pe Facebook, Vasile Bolea a scris că a ținut un discurs despre „viitorul Moldovei, o politică externă abilă și bunul-simț” în cadrul SPIEF 2026.

Sursa: Telegram/ Marina T. Official Sursa: Telegram/ Marina T. Official

Mai multe drone ucrainene au căzut peste Sankt Petersburg în noaptea dinaintea forumului, lovind infrastructura cheie a orașului, a relatat CNN. Douăzeci de mii de persoane din peste 100 de țări și-au confirmat participarea la forumul economic de la Sankt Petersburg, a scris agenția rusă TASS, citând consilierul lui Putin, Iuri Ușakov. Putin va susține un „discurs grandios” în fața unui public vineri, 5 iunie, a declarat Ușakov reporterilor.

Rusia prezintă Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) drept „un eveniment unic în lumea afacerilor și economiei”. SPIEF se desfășoară din 1997, iar din 2006 se desfășoară sub auspiciile președintelui Federației Ruse, care a participat la fiecare eveniment.