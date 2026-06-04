LIVE TEXT Dronele rusești atacă Zaporijjea: locuințe avariate și mai multe victime rănite. Război în Ucraina, ziua 1562

UPDATE 22:20 Dronele rusești atacă Zaporijjea de câteva ore, avariind o clădire rezidențială cu mai multe etaje și rănind civili, a relatat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, pe Telegram.

„Armata rusă continuă să atace Zaporijjea cu drone. O clădire rezidențială a fost avariată. Conform informațiilor preliminare, există victime”, a scris el.

Fedorov a precizat ulterior că trei persoane au fost rănite.

Potrivit acestuia, doi bărbați și o femeie au suferit răni. Femeia este în stare gravă. Toate victimele primesc asistență medicală.

Atacul a avariat o clădire de apartamente cu mai multe etaje și a declanșat un incendiu.

După cum s-a relatat anterior, o dronă a lovit un troleibuz, în timp ce o alta s-a prăbușit lângă clădirea administrației militare regionale.

UPDATE 18:00 Forțele ucrainene au atacat o navă rusească de patrulare a frontierei din clasa Svetlîak în Crimeea, precum și o fabrică de praf de pușcă și depozite militare în interiorul Rusiei, în timpul operațiunilor efectuate pe 3 iunie și în noaptea care a durat până pe 4 iunie, a relatat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene pe Facebook.

„Pe 3 iunie și în noaptea de 4 iunie 2026, unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au atacat o serie de ținte importante aparținând agresorului”, se arată în comunicat.

Potrivit Statului Major General, o navă de patrulare a frontierei din cadrul Proiectului 10410 (cu nume de cod „Svetlîak”) a fost lovită în Marea Azov. Amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, o zonă în care erau concentrate arme și echipamente militare rusești în apropiere de Novoiehorivka, în regiunea Harkiv, precum și un post de comandă în apropiere de Ocheretîne, în regiunea Donețk.

În plus, un depozit de muniții rusesc din apropierea orașului Hrintal, în regiunea Donețk, a fost lovit, împreună cu depozite de combustibil și lubrifianți din Simferopol, Crimeea ocupată, și Melitopol, în regiunea Zaporijjea.

Printre celelalte ținte atacate s-a numărat și fabrica de praf de pușcă Elastik, o filială a companiei Geftest-M LLC, din regiunea Riazan din Rusia. Potrivit Statului Major General, acolo a izbucnit un incendiu, care a cuprins o suprafață de peste 400 de metri pătrați.

În plus, analize suplimentare au confirmat că, în timpul grevei din 3 iunie de la terminalul petrolier din Sankt Petersburg, Rusia, un rezervor de stocare a combustibilului a fost distrus, în timp ce alte șase rezervoare și două rafturi tehnice de încărcare au fost avariate.

Un incendiu a fost confirmat și la un depozit care se întinde pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați la Uzina de Progres Michurinsk din regiunea Tambov din Rusia, care produce componente pentru arme ghidate de precizie.

UPDATE 14:15 Cel puțin 16 persoane au fost ucise și 86 au fost rănite în urma atacurilor rusești desfășurate în Ucraina în ultimele 24 de ore, iar regiunea Herson a înregistrat cel mai mare număr de victime civile, au anunțat autoritățile locale pe 4 iunie.

Forțele ruse au efectuat mai multe atacuri în sudul regiunii Herson pe parcursul zilei, inclusiv asupra orașului Herson, situat pe malul râului Nipru În total, 53 de localități au fost atacate, iar bilanțul este de șase morți și 26 de răniți, inclusiv un copil, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin.

Capitala regională, Herson, a suferit unele dintre cele mai grave pagube, deoarece dronele rusești au lansat atacuri repetate asupra cartierelor rezidențiale în diferite momente ale zilei și nopții.

Atacurile au avut loc în contextul unei ofensive mai ample cu drone desfășurate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții. Forțele Aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 293 de drone, dintre care 264 au fost interceptate. Cel puțin 24 de drone au lovit 11 locații, iar resturi provenite de la drone au fost înregistrate în 12 alte zone.

UPDATE 11:22 Ungaria ar putea găzdui negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat prim-ministrul ungar, Peter Magyar, transmite Ukrainska Pravda.

„Ungaria nu poate juca rolul decisiv aici; aceasta este o chestiune care ține de marile puteri. Noi putem oferi asistență diplomatică și umanitară, iar Ungaria ar putea fi, de asemenea, un loc pentru desfășurarea negocierilor”, a spus Magyar.

Predecesorul lui Magyar, Viktor Orbán, s-a arătat dispus cu câteva luni mai devreme să găzduiască o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unui summit planificat care, în cele din urmă, a fost anulat.

Orbán era considerat pe scară largă unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Rusia. În schimb, Magyar și-a desfășurat campania pe o platformă mai aproapiată de Uniunea Europeană, adoptând o poziție mai strictă față de Moscova.

„În Ucraina, totul este cu adevărat în joc acum. Mulți oameni mor și este posibil ca această țară să piardă o parte din teritoriul său. De aceea, Ucraina are nevoie de garanții internaționale autentice și aplicabile”, a declarat Magyar.

Magyar a subliniat că eventualele garanții de securitate nu ar trebui să repete rezultatul Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care SUA, Regatul Unit și Rusia au garantat că nu vor folosi mijloace economice sau militare împotriva Ucrainei.

„În 1994 a existat deja celebrul Memorandum de la Budapesta, prin care, printre alții, SUA și marile puteri au garantat independența și integritatea Ucrainei. Aceste promisiuni nu au fost însă respectate, deoarece sloganurile goale sunt de prea puțin folos”, a declarat acesta.

UPDATE 08:25 O dronă rusească a lovit în noaptea de 4 iunie o clădire din Kiev, provocând un incendiu la fața locului și rănind o persoană, transmite The Kyiv Independent.

Totodată, un incendiu a izbucnit la o instalație de infrastructură industrială în urma atacului cu dronă rusească asupra suburbiei Kievului, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

„În prezent, incendiul este încă în curs de lichidare. Toate serviciile operative sunt implicate în intervenția de la fața locului”, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

În noaptea de 2 iunie, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din timpul războiului la scară largă, vizând mai multe orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev și zonele din apropiere, cu rachete și drone. Potrivit autorităților, cel puțin 23 de persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise, iar alte 130 au fost rănite în întreaga țară. Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 90 au fost rănite în capitală, potrivit primarului Kievului, Vitalii Klitschko.