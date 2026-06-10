Primarul Chișinăului a pierdut procesul în prima instanță cu ministra Afacerilor Externe al României Oana Țoiu. „Scopul celor din guvernarea de acasă, împreună cu unii prieteni din guvernarea României, a fost să-mi știrbească imaginea”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a pierdut procesul cu ministru în exercițiu al Afacerilor Externe al României Oana Țoiu, conform portalului instanțelor din România, scrie G4Media. Totuși, decizia instanței nu este definitivă. Ion Ceban voia 1 leu daune de la Oana Țoiu pentru că șefa Externelor l-a acuzat pe primarul pro-rus al capitalei R. Moldova de „legături complicate cu Rusia”.

Ceban susține că „scopul celor din guvernarea de acasă, împreună cu unii prieteni din guvernarea României, a fost să-mi știrbească imaginea și să mă oprească de la întâlnirile cu cetățenii noștri din diasporă”.

Ion Ceban a dat-o în judecată, în luna septembrie, la Tribunalul București, pe Țoiu și îi cerea daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.

Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul țării noastre și în Spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă.

Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Ceban a scris că a luat act de decizia primei instanțe din România în procesul contra ministrei de Externe din România.

„Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare, voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale. Decizia de a mi se interzice intrarea în România a fost una strict cu caracter politic, luată cu două luni înaintea campaniei electorale parlamentare din R. Moldova, iar despre acest lucru am comunicat. De aceea voi merge în toate instanțele, deoarece știu că am dreptate. După aceea au urmat tot felul de declarații denigratoare împotriva mea, fără nicio dovadă și fără măcar o motivare sau probe. Până astăzi nu mi s-a prezentat niciun document sau act care ar demonstra ori ar sta la baza deciziei politice luate împotriva mea. Scopul celor din guvernarea de acasă, împreună cu unii prieteni din guvernarea României, a fost să-mi știrbească imaginea și să mă oprească de la întâlnirile cu cetățenii noștri din diasporă, de la întrevederile și întrunirile la care particip și unde spun adevărul despre dictatura de acasă și despre capturarea instituțiilor. Lor asta nu le place și nu le convine, de aceea au recurs la cele mai murdare acțiuni. Doamna ministră face parte, la fel ca și cei de acasă, dintr-un guvern eșuat, aflat în demisie, care nu a știut să facă altceva decât să majoreze substanțial taxele pentru românii de peste Prut, să ia noi datorii mari pentru stat, să inițieze vânzarea activelor de stat importante și să își bată joc de agenții economici”, a scris edilul capitalei.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de surse oficiale din România.

Ulterior, Oana Țoiu, a explicat de ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, a primit interdicție de a intra în România. Fiind întrebată în cadrul unui interviu la RFI, Țoiu a declarat că „există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse”.

„Din rațiuni care țin de siguranța națională. În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mare de cetățeni, care sunt și cetățeni români și cetățeni ai R. Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională. Decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul Spațiului Schengen”, a afirmat ministra de Externe.

Edilul capitalei afirma atunci că „deja a înțeles toată lumea” că restricția este o „înțelegere” între partidul Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Uniunea Salvați România (USR), care „nu are nimic cu principiile de bază ale Uniunii Europene”.