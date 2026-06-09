Rușii care au luptat în Ucraina nu vor putea călători în țările UE. Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți, 9 iunie, principalele măsuri incluse în viitorul al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care prevede interdicții de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care au servit în armata rusă după declanșarea invaziei în Ucraina, restricții suplimentare pentru 31 de bănci rusești și 20 de entități financiare din țări terțe, sancționarea a încă 30 de nave din „flota din umbră” și măsuri împotriva porturilor, aeroporturilor și rafinăriilor implicate în comerțul cu petrol rusesc.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni propus vizează energia, serviciile financiare și sectorul cripto, comerțul și, pentru prima dată – și introduce interdicția de intrare în Uniunea Europeană pentru foști militari ruși. În mesajul care justifică adoptarea măsurilor, Ursula von der Leyen a vorbit despre drona care s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din România și cea care a explodat în portul Constanța.

„Aproape în fiecare zi ne trezim cu același tip de știri: un nou atac masiv al Rusiei asupra orașelor ucrainene (…) Tot mai des aflăm și despre drone care încalcă spațiul aerian european, deasupra statelor baltice și de-a lungul frontierelor noastre estice. Unii numesc acest lucru o escaladare din partea Rusiei. Eu văd diferit. Este, pur și simplu, un eșec. La patru ani de la începutul invaziei sale pe scară largă, Rusia a eșuat în mod clar să supună Ucraina. Prețul acestui război devine tot mai greu de suportat și este plătit în primul rând de cetățenii ruși. Ei își plâng fiii, frații și soții, în timp ce nivelul de trai din Rusia continuă să scadă. (…) În plus, sancțiunile noastre continuă să producă efecte și să afecteze profund economia rusă (…)”, a declarat Ursula von der Leyen.

Pe lista sancțiuni vor fi incluse încă 30 de nave din „flota din umbră”, pe lângă cele 632 deja sancționate. „Pentru prima dată, vizăm și navele care oferă sprijin acestei flote, inclusiv prin alimentare și alte servicii. De asemenea, propunem sancțiuni împotriva unor infrastructuri critice, precum porturi, aeroporturi și rafinării care comercializează sau procesează petrol rusesc”, a punctat președinta Comisiei Europene.

În ceea ce privește sectorul financiar și cel al criptomonedelor, UE extinde interdicțiile privind tranzacțiile pentru încă 31 de bănci rusești. De asemenea, măsurile vor viza 20 de bănci, companii sau platforme de criptomonede și comercianți de petrol „din țări terțe care au oferit servicii entităților și persoanelor ruse sancționate sau au contribuit la eludarea sancțiunilor”.

În domeniul comerțului, Comisia a propus noi restricții la export pentru bunuri și tehnologii utilizate de industria militară rusă. Printre acestea se numără metale și aliaje folosite în industria aerospațială și de apărare.

„În plus, vizăm unul dintre ultimele sectoare majore care nu au fost încă sancționate: pescuitul. Propunem restricții semnificative pentru importul anumitor produse pescărești și interzicerea completă a altora. Totodată, vom alinia restricțiile comerciale aplicate Belarusului, pentru a împiedica folosirea acestei țări ca rută alternativă pentru comerțul rusesc”, a mai declarat von der Leyen.

„Un alt element important este propunerea de a interzice accesul în Uniunea Europeană tuturor persoanelor care au servit în forțele armate ale Federației Ruse de la începutul războiului. Europa trebuie să rămână închisă pentru cei care au participat la invazia Ucrainei. Atât de simplu”, a spus președinta.

În încheierea mesajului său, aceasta a remarcat din nou eforturile țărilor UE de a sprijini Ucraina.