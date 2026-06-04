De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, cheltuielile pentru „educația patriotică” în Rusia au crescut de 20 de ori. Dacă în 2021 autoritățile ruse au cheltuit 3,4 miliarde de ruble în acesr scop, pentru 2026 au alocat 70 de miliarde de ruble, conform calculelelor date de publicația independentă rusă Novaia Gazeta.

Conform publicaței, din cele 70 de miliarde de ruble (aproximativ 840 de milioane de euro) alocate pentru finanțarea proiectului federal „Suntem Împreună” (ca parte a proiectului național „Tineretul și Copiii”), peste o treime va fi primită de Institutul pentru Dezvoltarea Internetului, aproximativ 10 miliarde de ruble (circa 120 de milioane de euro), iar alte 7,4 miliarde de ruble (aproximativ 89 de milioane de euro) vor fi alocate programelor de implicare în sistemul educațional patriotic.

Aceste fonduri finanțează festivaluri militarizate, achiziționarea de echipamente pentru poligoanele de tir, organizarea de tabere militare pentru copii, crearea de seriale TV și videoclipuri, precum și concerte.

La Novosibirsk, scrie Novaia Gazeta, centrul Vitiaz a cumpărat machete ale unei puști de asalt Kalașnikov cu un milion și jumătate de ruble (aprox 15 000 de euro); în regiunea Leningrad, machete ale unei puști de asalt, trei poligoane laser, trei detectoare de mine, 15 drone și un simulator de manechin pentru antrenament în medicina tactică au fost achiziționate pentru puțin peste două milioane de ruble (aproximativ 21 000 de euro); la Ișim, a fost instalată o machetă a unui tren blindat pentru 12 milioane de ruble (aproximativ 120 000 de euro); în regiunea Lipețk, a fost achiziționat un lansator de rachete gonflabil Katyusha pentru un milion de ruble (aproximativ 10 000 de euro).

De la începutul războiului ruso-ucrainean, autoritățile ruse au acordat o atenție deosebită propagandei militare în rândul copiilor și adolescenților. Printre altele, școlile din întreaga țară au inclus instruirea militară în cadrul cursului „Fundamentele Securității Interne și Apărării”, iar elevii sunt trimiși la instrucție militară. Părinții care se opun militarizării școlilor sunt amenințați și amendați.