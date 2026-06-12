VIDEO Ce urmează după începerea negocierilor oficiale de aderare cu UE? „Acum totul depinde de noi”. Iulian Groza, director executiv la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Podcast ZdCe

Ce va urma și ce are de făcut R. Moldova odată cu deschiderea oficială a negocierilor de integrare cu Uniunea Europeană? Despre asta discutăm la Podcast ZdCe cu Iulian Groza, director executiv la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Expertul a subliniat că lansarea negocierilor de aderare pe capitole reprezintă un moment critic și mult așteptat.

„De fapt, din acest moment, întreg parcursul de negocieri va depinde, în primul rând, de noi, de Republica Moldova: în ce măsură reușim să transpunem legislația europeană, în ce măsură reușim să o punem în aplicare, să îndeplinim acele condiții care sunt legate de fiecare din cele 33 de capitole. Și evident că este importantă deschiderea acestui prim cluster, fiindcă el are și niște capitole care includ și criterii de referință interimare, așa numite interim benchmarks, pe capitolul 23 și 24, pe domeniul justiției și anticorupției. Și de îndeplinirea acestor criterii va conta când putem să începem să închidem negocieri pe capitole, pe toate celelalte 31 de capitole de negocieri”, a subliniat Iulian Groza.

El se referă la promisiunea guvernării PAS de a semna tratatul de aderare cu UE în 2028, atenționând că nu e suficient ca legile să fie adoptate, dar e important ca normele europene să fie aplicate în R. Moldova. „Dacă doar se adoptă legi, se creează instituții, fără a arăta un numit impact în activitatea propriu-zisă, asta înseamnă că formal lucrurile se fac, dar în mod practic nu funcționează. Și atunci Comisia evident că nu va putea să dea o apreciere de progres”.

Expertul comentează și declarațiile legate de reunirea R. Moldova cu România, impactul factorului transnistrean în procesul de integrare europeană și al factorului politic: ce ar trebui să facă guvernarea și ce ar trebuie să facă opoziția.