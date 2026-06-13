Volodmir Zelenski a revocat limbii ruse statutul de limbă protejată în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat vineri, 12 iunie, o lege care revocă limbii ruse statutul de limbă protejată în Ucraina, unde aceasta rămâne vorbită de o parte a populației, în ciuda unui declin de la invazia declanșată de Moscova, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această lege elimină protecțiile acordate limbii ruse de Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, un tratat al Consiliului Europei ratificat de Ucraina.

„Președintele Ucrainei a promulgat legea (…) O decizie importantă pentru a proteja spațiul lingvistic ucrainean și a ne îndeplini obligațiile europene. Limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumente de protecție concepute pentru a sprijini limbile popoarelor indigene și ale comunităților naționale”, a scris pe Facebook președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk.

Această măsură nu face limba rusă ilegală în Ucraina, dar statul nu mai este obligat să ofere servicii publice în limba rusă și poate restricționa educația în această limbă.

Conform cifrelor oficiale, aproape o treime din populația ucraineană vorbea limba rusă ca limbă principală înainte de război, în principal în estul și sudul țării. Sondajele arată că utilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invadării Ucrainei în 2022, dar situația lingvistică este complicată de faptul că Rusia ocupă 19% din teritoriu.

Tensiunile legate de statutul limbii ruse au fost unul dintre motivele invocate de rebeliunea separatistă susținută de Moscova din estul Ucrainei în 2014.