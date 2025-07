VIDEO Dosarul Guțul: procurorii cer 9 ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei. Procuror: „Și-a recunoscut, indirect, implicarea în săvârșirea infracțiunilor date”

Nouă ani de închisoare pentru bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, și opt ani de închisoare pentru Svetlana Popan, ambele foste secretare în partidul „Șor”, declarat neconstituțional – atât au solicitat procurorii Anticorupție în cadrul ședinței din 1 iulie 2025 în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, episodul Guțul și Popan, ajuns la etapa dezbaterilor judiciare.



În timp ce procurorii de caz susțin că inculpatele „și-au recunoscut, indirect, implicarea în săvârșirea infracțiunilor date”, Guțul insistă că dosarul ar fi unul politic, declarându-se nevinovată, iar apărarea solicită achitarea celor două învinuite.

Marți, 1 iulie 2025, la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început etapa dezbaterilor judiciare în dosarul în care bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă secretară a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, sunt învinuite că ar fi acceptat finanțarea fostului partid „Șor” din partea unui grup criminal organizat.

În pledoariile lor, procurorii de caz, Ghennadi Epure și Gladcov Cristina, au menționat că la baza învinuirii au stat probele acumulate pe perioada urmăririi penale, iar martorii audiați și însăși inculpatele au confirmat învinuirile aduse de acuzatori.

„Deci, fiecare dintre cele două inculpate are câte două capete de acuzare. Respectiv, în ambele cazuri, noi am pledat pentru pedeapsa cu închisoare. În cazul doamnei Guțul, am pledat pentru nouă ani de închisoare ca cumul a pedepsei pe cele două capete de acuzare. Cu privire la doamna Popan, tot două capete de acuzare, s-au solicitat opt ani de închisoare. Totodată, în baza articolului 6 Cod Penal, s-a solicitat și confiscarea sumelor indicate în învinuire și menținerea sechestrelor pentru a asigura cumva executarea încasării sumelor de bani la contul statului”, a menționat procurora Cristina Gladcov.