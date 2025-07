DOC De ce locuitorii capitalei trebuie să achite în continuare taxa pentru salubrizare în valoare de 120 de lei? „Este o dublă taxare a chișinăuienilor”

Locuitorii capitalei au început a primi avize de plată cu privire la achitarea taxei de salubrizare pentru 2024. În contextul în care facturile au stârnit confuzie în rândul unor cetățeni, Ziarul de Gardă a analizat deciziile Consiliului Municipal Chișinău (CMC) cu privire la acest subiect și a discutat cu un actual și fost consilier municipal în legătură cu această taxă.

În ianuarie curent, 26 de consilieri municipali au votat un amendament care prevedea anularea taxei de salubrizare pentru anul 2025. Totuși, locuitorii capitalei vor trebui să achite în continuare un tarif de 120 de lei anual pentru fiecare membru al gospodăriei.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC, a menționat că locuitorii capitalei trebuie să achite taxa de salubrizare atât pentru 2024, cât și pentru 2025, calificând-o drept „un instrument de găselniță”.

În 2025, am reușit să avem o majoritate de consilieri care a votat pentru excluderea acestei taxe, doar că am văzut un boicot din partea Primăriei municipiului Chișinău. Respectiv, secretarul Consiliului Municipal Chișinău nu a semnat decizia și a plasat în Registrul actelor locale o altă hotărâre, care include această taxă de salubrizare (…). Noi am contestat această taxă, am mers și la Cancelaria de Stat.