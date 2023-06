LIVE TEXT Oficialii pro-ruși din Crimeea și Herson susțin că forțele ucrainene au lovit podurile care leagă peninsula. Război în Ucraina, ziua 484

UPDATE 11:10 Oficialii pro-ruși instalați de Rusia în Ucraina au afirmat că o lovitură ucraineană din noaptea de 22 iunie a avariat podul Cionhar, care leagă Crimeea de Ucraina continentală.

Reprezentantul rus în Crimeea, Serghei Aksionov, și omologul său din regiunea Herson, Vladimir Saldo, au raportat atacuri asupra mai multor poduri din zonă, inclusiv asupra podului Cionhar.

Potrivit lui Saldo, suprafața podului a fost deteriorată. El susține că, judecând după evaluările preliminare, pentru atac a fost folosită o rachetă Storm Shadow cu rază lungă de acțiune din Marea Britanie.

Traficul pe pod a fost afectat, iar mașinile sunt redirecționate.

UPDATE 11:00 Două persoane au fost ucise într-o explozie produsă într-un bloc din Kiev în noaptea de 22 iunie, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Patru persoane au mai fost rănite în incident, despre care se spune că ar fi fost o scurgere de gaz, a informat el.

18 rezidenți au fost evacuați din clădirea avariată, situată în districtul Dniprovski din Kiev.

UPDATE 09:00 Forțele ruse au atacat cu rachete raionul Krîvîi Rih în timpul nopții, potrivit guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk Serhii Lîsak.

Potrivit oficialului local, au fost avariate 10 case particulare, anexe, garaje și mașini. Au fost afectate conductele de gaz, alimentarea cu apă și liniile electrice.

UPDATE 07:55 Operațiunile de contraofensivă ale Ucrainei avansează mai lent decât se anticipa, însă acest lucru nu înseamnă că forțele ucrainene nu vor reuși în viitoarele operațiuni ofensive, a transmis Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în evaluarea sa din 21 iunie.

Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de contraofensivă în cel puțin trei sectoare ale frontului pe 21 iunie, dar într-un ritm relativ mai lent atât în vestul regiunii Donețk, cât și în vestul regiunii Zaporojie, în comparație cu zilele precedente, mai notează ISW.

