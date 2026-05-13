Aprobat de Guvern: „Marele Stat Major al Armatei Naționale” devine „Statul Major al Apărării”

Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea sintagmei „Marele Stat Major al Armatei Naționale” în „Statul Major al Apărării”. Decizia, propusă de Ministerul Apărării, a fost aprobată miercuri, 13 mai, în cadrul ședinței de Guvern.

Potrivit ministrului apărării, Anatolie Nosatîi consolidarea instituțională și funcțională a Statului Major al Apărării, în conformitate cu standardele occidentale, precum și eficientizarea cooperării cu partenerii externi constituie priorități ale politicii de apărare a R. Moldova pentru consolidarea securității naționale.

„Necesitatea elaborării proiectului este determinată de procesul de modernizare și perfecționare a sistemului de conducere militară, prin instituționalizarea Statului Major al Apărării ca structură centrală distinctă, cu atribuții clar delimitate, în conformitate cu standardele internaționale de organizare a apărării naționale”, a spus Anatolie Nosatîi.

Ministerul Apărării notează că modificările propuse sunt în principal terminologice și organizatorice, fără a afecta atribuțiile funcționale sau structura de personal.

În scopul asigurării apărării naţionale şi executării altor misiuni, determinate de destinaţia Armatei Naţionale, Statul Major al Apărării efectuează planificarea strategică a întrebuinţării trupelor Armatei Naţionale în acţiuni de luptă şi alte operaţii, asigură comanda militară a forţelor antrenate în aceste acţiuni, planifică şi organizează pregătirea organelor de conducere şi a unităţilor militare ale Armatei Naţionale în vederea executării misiunilor ce le revin.

Domeniile cele mai importante ale activităţii Statul Major al Apărării sunt: conducerea, organizarea şi planificarea acţiunilor de luptă şi de alt gen; menţinerea şi perfecţionarea capacităţii de luptă şi mobilizare a trupelor; planificarea şi gestionarea resurselor militare, conform Ministerului Apărării.