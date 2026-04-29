Guvernul a aprobat alocarea a 110 milioane de lei pentru compensarea accizelor la motorina procurată de către fermieri

Fermierii vor putea beneficia de ajutor financiar pentru compensarea accizei incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie-31 mai 2026. Guvernul a aprobat alocarea a 110 milioane lei în acest sens, din Fondul de rezervă, potrivit unui comunicat al Guvernului. Proiectul are scopul de a susține agricultorii în contextul crizei carburanților determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pentru anul 2026, în mărime de aproximativ 3 980 de lei per tonă, în limita bugetului de 110 milioane de lei.

De ajutorul financiar pot beneficia fermierii și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care dețin terenuri agricole sau exploatații zootehnice și au procurat motorină în perioada eligibilă.

„Această măsură are caracter temporar și este destinată fermierilor afectați în această perioadă. Ne dorim să atenuăm presiunea costurilor asupra producătorilor agricoli și să acoperim cât mai mulți fermieri care au avut de suferit și să asigurăm continuitatea activității lor, menținerea suprafețelor cultivate”, a spus ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.

Cererile vor putea fi depuse în cadrul apelului lansat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a solicita compensarea, beneficiarii vor depune cererea fizic, la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, în raza cărora se află exploatația. Un solicitant va putea depune o singură cerere în cadrul apelului.

După recepționarea cererilor, AIPA va verifica dosarele, va calcula valoarea ajutorului financiar și va emite actele administrative individuale necesare pentru autorizarea plăților.

„Valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200 de mii lei. Această limită permite repartizarea echitabilă a resurselor și oferă acces la sprijin unui număr cât mai mare de producători agricoli”, precizează Guvernul.

Mijloacele vor fi gestionate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).