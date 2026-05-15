Miniștrii Consiliului Europei au adoptat la Chișinău o declarație politică privind migrația și drepturile omului

Miniștrii de externe ai celor 46 de state membre ale Consiliului Europei au adoptat o declarație politică prin care subliniază și clarifică aspecte-cheie ale sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, în special în contextul migrației.

Declarația a fost adoptată prin consens în cadrul sesiunii anuale a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, desfășurată pe 15 mai, la Chișinău, Republica Moldova.

„Această declarație reprezintă un semnal foarte puternic – și foarte binevenit – de susținere fermă pentru Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pentru Curtea de la Strasbourg din partea tuturor celor 46 de state membre”, a declarat Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei.

„Foarte important este faptul că am reușit să reunim țări din întreaga Europă, cu perspective și experiențe diferite, pentru a conveni asupra unei poziții comune privind modul în care sistemul poate funcționa cel mai bine, în special în contextul provocator al migrației. Privind spre viitor, aceasta va contribui la orientarea activității noastre, precum și a autorităților naționale și a instanțelor interne”, a adăugat el.

Europa își reafirmă angajamentul față de sistemul Convenției

Declarația evidențiază contribuția extraordinară a sistemului Convenției la protejarea și promovarea drepturilor omului și a statului de drept în Europa, precum și rolul său central în asigurarea securității democratice și a păcii pe continent.

Textul reafirmă angajamentul profund și de durată al statelor membre față de Convenție și sprijinul lor pentru independența Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, documentul subliniază necesitatea menținerii unui echilibru între interesul general al comunității și drepturile individuale.

Declarația stabilește o serie de principii-cheie care stau la baza întregului sistem. Ea accentuează faptul că statele au responsabilitatea principală de a aplica Convenția, în timp ce Curtea de la Strasbourg acționează, în ultimă instanță, ca mecanism de protecție atunci când drepturile și libertățile persoanelor nu sunt garantate la nivel național.

Controlul intrării și șederii rămâne un drept al statelor

În ceea ce privește migrația, declarația notează existența unor provocări semnificative și complexe legate de migrație în mai multe state membre ale Consiliului Europei și avertizează că lipsa unor răspunsuri adecvate poate slăbi încrederea publicului în sistem.

Documentul subliniază că statele au dreptul suveran incontestabil de a controla intrarea și șederea cetățenilor străini și că protejarea frontierelor, în conformitate cu prevederile Convenției, reprezintă atât o obligație, cât și o necesitate.

Secțiuni speciale ale declarației se referă la garanțiile prevăzute de articolul 3 al Convenției – care interzice tortura și tratamentele sau pedepsele inumane ori degradante – și de articolul 8, privind dreptul la respectarea vieții private și de familie.

Declarația abordează, de asemenea, provocările legate de instrumentalizarea migrației de către actori ostili, dificultățile generate de sosirile masive de migranți și necesitatea unor procese decizionale adecvate. Totodată, sunt menționate noi abordări, precum „centrele de returnare” („return hubs”), destinate gestionării și eventual descurajării migrației neregulate.

Secțiunea finală subliniază importanța menținerii unui dialog deschis, informat și constructiv în cadrul sistemului, precum și a unei comunicări care să consolideze încrederea publicului și credibilitatea cadrului Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Negocierile care au condus la adoptarea declarației de astăzi au fost lansate în cadrul unei conferințe informale a miniștrilor Consiliului Europei, organizată la inițiativa secretarului general Alain Berset la sediul organizației din Strasbourg, în decembrie 2025.

Încheierea Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Astăzi, 15 mai, la Chișinău, se desfășoară cea de-a 135-a Sesiune Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la care participă peste 50 de delegații ale statelor membre și observatoare, și organizațiilor internaționale. Reuniunea a fost deschisă în prezența președintei Maia Sandu, a viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi, președinte al Comitetului de Miniștri al CoE, precum și a secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset.

Reuniunea marchează încheierea Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, sub mottoul „Pentru o Europă a păcii și rezilienței”. Acesta este al doilea mandat deținut de Republica Moldova de la aderarea la Consiliul Europei, primul fiind exercitat în anul 2003.