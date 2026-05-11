EFES Moldova respinge acuzațiile legate de schema de returnare a ambalajelor: „Nici măcar comisia nu a avut acces la date sensibile ale vreunei companii în parte”

Ludmila Andronic, directoarea responsabilă de afaceri corporative la Efes Vitanta Moldova Brewery, una dintre companiile fondatoare ale Asociației Obștești „Eco-Ret Moldova”, respinge acuzațiile legate de schema de returnare a ambalajelor. Angajata EFES Moldova susține că acuzațiile Coca Cola Hellenic cu privire la utilizarea datelor sale comerciale pentru obținerea unor licențe de stat, fără acordul său, sunt „neîntemeiate”, potrivit TVR Moldova.

„Noi am depus un dosar ca Asociație Obștească Eco-Ret Moldova, o organizație non-profit creată de trei asociații profesionale, și anume Asociația producătorilor de bere, Asociația producătorilor de ape și băuturi și Alianța Retailului Local. Scopul acesteia a fost exact de a depune dosarul și de a participa la concursul de selectare a administratorului sistemului de depozit, așa cum cere legea”, a relatat Ludmila Andronic.

Ea a explicat că organizația este condusă de un consiliu de administrare care, până la 8 mai anul curent, a reunit reprezentanți ai următoarelor companii: Coca‑Cola Hellenic, Rusnac-Moldaqua, Carlsberg, EFES Moldova, Imensitate și Medprod.

„Există un statut depus la Agenția Servicii Publice pentru deschiderea asociației. Până la data de 8 mai, aceasta este componența Consiliului de Administrare. Și în acest consiliu fiecare reprezentant al companiei are un vot. Deci, noi, ca și companie, suntem un vot din șase”, a subliniat Ludmila Andronic.

În ce privește utilizarea fără acordul Coca-Cola Hellenic a datelor privind volumele producției în 2024, reprezentanta companiei susține că acestea au fost transmise în baza unui contract de confidențialitate.

„Consultanții, la rândul lor, au agregat aceste date pe asociații și le-au transmis ulterior într-un fișier criptat comisiei de selectare, tot per asociații. Prin urmare, nicio companie și nicio asociație și nici măcar comisia nu a avut acces la date sensibile ale vreunei companii în parte”, a menționat directoarea responsabilă pe afaceri corporative a Efes Vitanta Moldova Brewery.

Amintim că Guvernul a retras de pe ordinea de zi proiectul privind desemnarea administratorului Sistemului de Depozit pentru Ambalaje, invocând necesitatea unor „consultații suplimentare”, după ce mai mulți operatori economici din sectorul băuturilor au contestat transparența procesului de selecție.

Companii precum Moldreturo, Returo, Kaufland, Moldretail Group, Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău și Forward International și-au exprimat dezacordul față de desemnarea Asociației Obștești „Eco-Ret Moldova”, acuzând nereguli în aplicarea criteriului care prevede reprezentarea a cel puțin trei cincimi din volumul băuturilor plasate pe piață.

În timp ce autoritățile susțin că procedura a fost legală și transparentă, surse TVR Moldova afirmă că retragerea proiectului ar fi fost determinată de o notificare oficială transmisă de Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău, care a contestat utilizarea cifrelor sale de afaceri fără acord scris.