Mai mulți elevi vor primi bilete gratuite în taberele de vară pentru copii. Lista beneficiarilor a fost extinsă

În vara anului 2026, mai mulți copii vor putea merge gratuit în tabere de odihnă, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Guvernul a aprobat Programul de organizare a odihnei copiilor și adolescenților în ședința din 13 mai. Noua hotărâre, elaborată de MEC, extinde categoriile de beneficiari și pune accent pe acces echitabil, siguranță și condiții mai bune în taberele de odihnă.

Una dintre cele mai importante schimbări este creșterea numărului de bilete achiziționate de MEC.

„În 2026, ministerul va procura 975 de bilete – cu 500 mai multe decât anul trecut. Dintre acestea, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale R. Moldova și municipiul Bender, iar alte 375 vor ajunge la diferite categorii de copii aflați în situații vulnerabile”, anunță MEC.

În total, pentru acest scop au fost alocați 3,9 milioane de lei, cu 2 milioane de lei mai mult decât în anul precedent.

Autoritățile au extins și lista beneficiarilor care vor putea primi bilete gratuite. Pe lângă categoriile deja existente, vor beneficia de sprijin și:

copii din Ucraina afectați de conflictul armat, admiși pentru participare la programe de odihnă în taberele de vară, fără dobândirea statutului de refugiat, de solicitant de azil sau de beneficiar de protecție temporară;

copii din familii de etnie romă;

copii din servicii specializate de reabilitare a victimelor violenței în familie și din servicii maternale

„Foile gratuite vor fi distribuite copiilor aflați în dificultate, celor rămași fără ocrotire părintească, copiilor din familii defavorizate și celor din familii numeroase.

De asemenea, de odihnă gratuită în taberele de vară vor beneficia copiii cu dizabilități, copiii veteranilor de război, precum și elevii care au obținut performanțe la studii sau sunt învingători la olimpiadele școlare și extrașcolare”, se arată în comunicatul MEC.

Hotărârea vine și cu măsuri mai stricte privind siguranța și calitatea serviciilor din tabere. Autoritățile vor monitoriza condițiile de cazare, alimentația, supravegherea medicală și pregătirea personalului care lucrează cu copiii.