VIDEO Interlopi, FSB și influențe. Bani, avioane și donații. UE sau URSS. Renato Usatîi, liderul formațiunii Partidul Nostru, la Podcast ZdCe

Renato Usatîi, liderul formațiunii Partidul Nostru, deputat în Parlamentul R. Moldova, este invitatul Podcast ZdCe, în cadrul căruia răspunde la întrebări legate de controversele din trecutul său politic, relațiile cu lumea interlopă și cu FSB-ul rusesc, influențe în justiție, precum și despre declarațiile sale denigratoare și cele anti-europene.

În 2014 se pronunța împotriva integrării europene a R. Moldova, iar în 2026 Usatîi spune că este sceptic, dar că nu este împotrivă. Usatîi comentează relația sa cu PAS aflat la guvernare și cu opoziția parlamentară.

De asemenea, explică de ce datele publice din declarația sa de avere arată cheltuieli mult mai mari decât veniturile oficiale și spune că a inițiat afaceri care se vor regăsi în următoarea sa declarație de avere.

Usatîi mai spune de ce nu a comentat public condamnarea lui Vladimir Plahotniuc, de ce a făcut publică o informație falsă despre ce conținea camionul cu armament interceptat la ieșirea din R. Moldova, la vama din România, și dă detalii despre operațiunea de schimb de spioni, în cadrul căreia doi angajați ai SIS, reținuți în Rusia, au revenit acasă, iar fostul vicedirector al SIS, Alexandru Balan, a fost trimis în Belarus. „Așteptați episodul numărul doi”, a declarat Usatîi.