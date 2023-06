LIVE TEXT Trupele ruse au efectuat astăzi acțiuni ofensive nereușite în Lîman, Bahmut și Avdiivka, conform autorităților militare ucrainene. 467 de zile de război în Ucraina

UPDATE 21:00 Luni, 5 iunie, trupele ruse au desfășurat acțiuni ofensive nereușite în regiunile Lîman, Bahmut și Avdiivka. În direcția Mariinka, forțele de apărare ale Ucrainei au respins opt atacuri rusești, anunță serviciul de presă al Statului Major al Forțelor Armatee ale Ucrainei într-un nou raport.

„Pe parcursul zilei, inamicul a lansat un atac cu rachete și 19 atacuri aeriene și a efectuat aproximativ 30 de atacuri folosind sisteme de rachete cu lansare multiplă asupra pozițiilor trupelor noastre și a zonelor populate. Din păcate, pe lângă infrastructura distrusă, au fost înregistrate și victime civile. Probabilitatea lansării de rachete și lovituri aeriene pe teritoriul Ucrainei rămâne ridicată”, se arată în raport.

UPDATE 19:05 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut luni, 5 iunie, o întrevedere cu șeful diplomaţiei britanice, James Cleverly. Anunțul a fost făcut de șeful statului ucrainean pe o rețea de socializare.

„În timpul întrevederii, am discutat chestiuni importante de actualitate: așteptările Ucrainei în legătură cu Summitul NATO de la Vilnius, promovarea Formulei ucrainene de pace și pregătirea Summitului privind punerea în aplicare a acesteia, precum și Conferința internațională de la Londra privind reconstrucția Ucrainei.

Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul pe care Regatul Unit l-a oferit și continuă să îl ofere Ucrainei. În ultimele săptămâni, am purtat discuții cu prim-ministrul Regatului Unit. S-au încheiat acorduri foarte importante”, a spus Zelenski.

UPDATE 18:45 Orașul Bahmut rămâne epicentrul ostilităților. Armata ucraineană înregistrează succese în această direcție, susține ministra adjunctă a Apărării din Ucraina, Hanna Maliar.

„Avem succese. Inamicul este în defensivă, vrea să păstreze pozițiile (…). La sud, inamicul este în defensivă. Au loc lupte locale. De ce rușii lansează activ informații despre o contraofensivă? Pentru că au nevoie să distragă atenția de la înfrângerea din direcția Bahmut”, a spus ea într-o postare pe Telegram.

UPDATE 17:10 Șase persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Torețk din regiunea Donețk, anunță procuratura ucraineană.

Potrivit rapoartelor preliminare, Federația Rusă a lansat două lovituri împotriva centrului orașului folosind rachete de aviație FAB-250. Au fost avariate o instituție de învățământ, blocuri de locuințe, infrastructura civilă, o clădire administrativă și clădirea unei bănci.

UPDATE 16:02 Kremlinul a anunțat că un presupus mesaj al președintelui rus Vladimir Putin difuzat luni, 5 iunie, la posturile ruse din regiunile de la granița cu Ucraina este fals, fiind rezultatul unui atac cibernetic al hackerilor.

„Toate aceste mesaje sunt un fals absolut. Într-adevăr, a existat un atac cibernetic în unele regiuni. În special, știu că a existat la radioul Mir și în alte rețele. Acum totul a fost eliminat, totul este sub control”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presă TASS.

Anunțul, intitulat „Apel de urgență al președintelui”, le transmitea locuitorilor din regiunile Rostov, Belgorod și Voronej, învecinate cu Ucraina, că forțele Kievului au trecut granița cu Rusia. Înregistrarea prezentată ca fiind un discurs al lui Putin susținea că legea marțială a fost declarată în regiunile de graniță, că Putin vrea să semneze decretul de mobilizare generală, iar locuitorii ar trebui să fugă spre interiorul Rusiei.

UPDATE 15:18 Belgia va cere Ucrainei clarificări cu privire la informațiile potrivit cărora puști fabricate în Belgia au fost folosite de forțele pro-ucrainene pentru a lupta împotriva trupelor rusești în interiorul Rusiei, în apropiere de granița cu Ucraina, a declarat, luni, premierul belgian Alexander De Croo, scrie Reuters.

„Ministerul nostru al Apărării și agențiile sale de informații au început o anchetă și cer informații pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Armele europene sunt livrate Ucrainei cu condiția ca acestea să fie folosite pe teritoriul ucrainean, cu scopul de a apăra acest teritoriu. Și avem controale stricte pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă”, a declarat De Croo la Radio 1 din Belgia.

Sâmbătă, Washington Post a relatat că luptătorii anti-Kremlin care au lansat un atac în regiunea rusă Belgorod venind din Ucraina au folosit vehicule oferite ucrainenilor de SUA şi Polonia şi au utilizat puşti fabricate în Belgia şi Cehia.

UPDATE 14:31 Ministrul Agriculturii din Polonia a anunțat luni că a primit un draft de reglementare de la Comisia Europeană, prin care este prelungit embargoul care vizează importurile de cerealele din Ucraina până la data de 15 septembrie.

La data de 2 mai, UE a impus restricții până pe 5 iunie, pentru importurile de grâu, porumb, rapiță şi semințe din floarea soarelui provenite din Ucraina, în ideea de a diminua oferta în exces de cereale în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. Aceste țări s-au plâns că cerealele ieftine din Ucraina fac producția locală neprofitabilă.

Executivul comunitar a spus că în această perioadă, grâul, porumbul, rapița şi semințele din floarea soarelui provenite din Ucraina vor putea fi vândute în orice altă țară din blocul comunitar. Comisia a informat anterior că ar putea extinde restricțiile la importurile de cereale din Ucraina şi dincolo de 5 iunie, dacă situația excepțională va continua.

„Am primit de la Comisia Europeană un draft al unei noi reglementări care interzice importurile a patru produse în cele cinci țări. Data prevăzută în draft este 15 septembrie. Acesta este doar un draft, dar eu sper că va intra în vigoare începând de mâine”, a adăugat oficialul polonez.

Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br.

Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra ;)) — Robert Telus (@RobertTelus) June 5, 2023

UPATE 13:02 Două persoane au fost rănite în timpul bombardamentelor rusești asupra unei zone rezidențiale din orașul Berislav, regiunea Herson.

UPDATE 11:27 Rusia a bombardat luni dimineață Hersonul. Un om a fost ucis, anunță șeful administrației militare a regiunii, Alexandr Prokudin.

În jurul orei 10:00, armata rusă a bombardat orașul și a lovit una dintre întreprinderi. Un bărbat de 55 de ani, angajat al întreprinderii, a suferit răni incompatibile cu viața și a decedat, anunță Prokudin.

UPDATE 10:38 În dimineața zilei de 5 iunie, forțele armate ucrainene au tras peste 70 de obuze din sistemele „Grad” asupra localității Novaia Tavoljanka, în regiunea Belgorod, a declarat șeful regiunii Șebekin, Vladimir Jdanov. Kievul nu a comentat acuzațiile.

„În Tavoljanka, astăzi, până la ora 8.30, au fost… peste 70 de lovituri cu lansatoare multiple de rachete Grad și peste 15 de artilerie asupra orașului Șebekino”, a declarat Vladimir Jdanov în timpul unei ședințe operaționale, citat de RBK.

Anterior, șeful regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că o instalație energetică din Belgorod a luat foc, după ce un dispozitiv exploziv ar fi fost aruncat de o dronă. Nu s-au înregistrat victime.

UPDATE 9:22 Serviciile secrete britanice susțin că Rusia a lansat 300 de drone iraniene Shahed asupra Ucrainei în luna mai. Potrivit Ministerului Aprări al Marii Britanii, unul din motivele acestor atacuri masive ar fi încercarea Rusiei de a forța Ucraina să-și cheltuiască stocul de rachete de apărare antiaeriană.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Rusia să fi avut succes, deoarece Ucraina a doborât cel puțin 90% dintre dronele primite folosind rachete de apărare antiaeriană mai vechi și bruiaj electronic, susțin serviciile secrete britanice.

„De asemenea, Rusia a încercat, probabil, să detecteze și să țintească forțele ucrainene mult în spatele liniilor de front. Cu toate acestea, Rusia rămâne foarte ineficientă în ceea ce privește lovirea unor astfel de ținte dinamice de la distanță, din cauza procesului său slab de direcționare”, se arată în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZBWyk4tK0H



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/E0RATcLPZ4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2023

UPDATE 8:46 În noaptea de 5 iunie, armata rusă a bombardat zonele rezidențiale din Herson. În ultimele 24 de ore, regiunea Herson a fost bombardată de 28 de ori. Două persoane au fost rănite, a anunțat șeful adminsitrațieie militare a regiunii, Alexandr Prokudin.

UPDATE 8:09 Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina a în dimineața zilei de 4 iunie o contraofensivă pe scară largă în direcția Donețk.

Potrivit armatei ruse, este vorba despre cinci sectoare în direcția sud de la Donețk. Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gerasimov, s-ar afla la unul dintre punctele de control unde a început ofensiva, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Potrivit armatei ruse, forțele armate ucrainene au angajat brigăzile mecanizate 23 și 31 din rezervele strategice. Șase batalioane mecanizate și două batalioane de tancuri au fost implicate în ofensivă. Partea rusă insistă asupra faptului că „inamicul nu și-a atins obiectivele și nu a avut niciun succes”.

Zilele trecute, Ministerul Apărării din Ucraina a postat un clip video în care dă de înțeles că nu vrea să spună nimic despre contraofensivă și despre momentul în care va fi declanșată. „Planurile iubesc tăcerea Nu va fi nici un anunț despre început”, se spune în mesajul din clipul postat de Kiev.

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 4, 2023

UPDATE 7:55 Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Au fost avariate o biserică și o întreprindere. victime nu au fost înregistrate, anunță șeful administrației militare a regiunii, Serghei Lîsak. Preliminar, regiunea ar fi fost atacată de două ori cu artilerie grea.

„O biserică și o întreprindere privată au fost avariate. Nouă locuințe, o anexă și liniile electrice au fost distruse. Oamenii nu au fost răniți”, a anunțat Lîsak.

De asemenea, regiunea a fost atacată cu drone Shaked. Potrivit lui șeful administrației militare din Dnepropetrovsk, dronele au fost doborâte de militarii ucraineni.

