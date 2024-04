Fratele suspectului în omorul Anei-Maria, acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni. Instanța a condamnat-o pe mama copilului. „Eu de multe ori m-am rugat să iasă totul la iveală”

Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul omorului tinerei de 19 ani care era însărcinată, Ana-Maria, este acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 14 ani, dar cazul ar fi fost mușamalizat. Pentru decesul copilului a fost condamnată mama acestuia, care era minoră atunci.

Mama fetei, adică bunica bebelușului decedat, a spus pentru Ziarul de Gardă că, de fapt, Alexei Cotorobai ar fi cel care ar fi omorât copilul și susține că ea și fiica ei au fost amenințate de familia acestuia, iar de frică, ele au fugit din R. Moldova.

Ziarul de Gardă a discutat cu mama tinerei și cu unii locuitori ai satului Suhuluceni, raionul Telenești, de unde sunt originari frații Cotorobai și unde a avut loc tragedia, și a consultat sentința de judecată pronunțată de judecătorul Vasile Stihi, de la Judecătoria Telenești, care a plecat din sistem în 2020. Vasile Stăvilă, procurorul care a gestionat cazul și-a depus și el demisia în 2015.

Mama copilului, recunoscută vinovată

Cauza decesului copilului, conform raportului de expertiză legală, citat în sentința de judecată, ar fi fost sindromul copilului scuturat, iar leziunile ar fi fost provocate „în rezultatul zdruncinării acestuia de către persoane neidentificate”.

Mama copilului a fost recunoscută vinovată pentru „lăsarea cu bună știință fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsit de posibilitatea de a se salva”. Tânăra, însă, a fost eliberată de la răspundere penală, ținând cont de faptul că era minoră și că a săvârșit pentru prima oară „o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă”, după cum se spune în sentință. Astfel, a fost trasă la răspundere administrativă, sub formă de amendă în valoare de 50 de unități convenționale, și a fost eliberată din arestul preventiv.

Pe parcursul examinării cauzei în instanță, „a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției” și a mărturisit că „sincer se căiește”, se mai arată în sentință.

„Au spus că dacă n-o să scrie cum o să zică, o să ne „ubirească” toate neamurile”

Mama fetei, Claudia Cocier, a spus pentru Ziarul de Gardă că fiica ei a fost forțată să-și recunoască vina de către Alexei Cotorobai, care ar fi amenințat-o. Ea a solicitat ca numele fiicei sale să nu fie făcut public.

„Ea a fost nevoită, că el a impus-o. El, mama lui, fratele lui. Au spus că dacă n-o să scrie cum o să zică, o să ne „ubirească” toate neamurile. Au spus că noi, toate neamurile, o să stăm cu crucea la cap. Noi am fost amenințați la tot pasul, noi am fost urmăriți la tot pasul. Eu mă temeam să dorm în casă”, a spus femeia. Cele două nu se află în prezent în R. Moldova.

„A văzut copilul ei jos la podea, în poziție pe spate, cu capul pe o parte și cu ochii închiși”

De altfel, și în cadrul urmăririi penale, conform unor acte consultate de ZdG, tânăra mamă a declarat atunci că, la 10 februarie 2010, Alexei Cotorobai a venit în locuința ei, unde se afla și bebelușul său, în vârsta de 10 luni. Cotorobai ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi început s-o agreseze și i-a cerut să întrețină relații sexuale. Pentru că a început să plângă copilul, bărbatul l-ar fi luat de cap, și „a strigat la ea să iasă afară din casă, amenințând-o că o omoară”. Tânăra ar fi ieșit și ar fi auzit un zgomot, iar când a revenit „a văzut copilul ei jos la podea, în poziție pe spate, cu capul pe o parte și cu ochii închiși”. Fata a început a plânge, iar Alexei Cotorobai i-ar fi spus „nu rage”, i-ar fi smuls copilul din brațe și l-a pus într-o cadă de plastic, la bucătărie. Apoi ar fi scos-o forțat pe tânără din casă, a încuiat ușa, a împins-o în automobilul lui și a dus-o la un bar. Iar ulterior, timp de cinci zile după asta, Cotorobai ar fi ținut-o captivă pe tânără, i-ar fi luat telefonul mobil și ar fi amenințat-o și cu un cuțit.

„Eu de multe ori m-am rugat să iasă totul la iveală”

„El a venit beat și a luat copilul de la dânsa din brațe și l-a aruncat. Și-a bătut joc de copilul meu. Fata mea avea 17 ani când s-a întâmplat cazul acesta. După asta, a luat-o, a dus-o, a ținut-o într-un beci”, a povestit pentru ZdG Claudia Cocier, mama tinerei al cărei copil a decedat.

Potrivit femeii, familia Cotorobai ar fi dat bani pentru ca Alexei să nu fie cercetat pentru omorul nepotului ei.

„Eu de multe ori m-am rugat să iasă totul la iveală. Se putea totul de descoperit atunci. Ei au vârât bani, poliția totul a astupat. De ce s-a astupat? Că au avut bani? Dar eu am fost săracă și nu am avut bani. Dacă ai bani, ești hâtru, dar dacă n-ai bani, ești prost. Ei râdeau și mergeau cu mașinile, iar mam-sa mă ocăra pe toate drumurile că eu îi învinovățeam băiatul”, spune femeia.

„Cu ce a greșit copilașul cela? Dar și fata mea cu ce a greșit?”

Ea susține că și ea, și fiica sa au fost amenințate de Alexei Cotorobai și familia acestuia.

„Atâția ani ei pe noi ne-au urmărit. Ei pe noi ne-au înjosit. Ne-au făcut o petică de șters picioarele. Și lumea toată ne vorbea. Noi am stat cu frică, toate neamurile. El așa a și spus, că o să ne „ubirească” toate neamurile. Noi știm că ei ne urmăresc și fata mea a fugit din țară”, s-a plâns Claudia Cocier.

„Au trecut mulți ani, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Era să fie acum băiat mare. Cu ce a greșit copilașul cela? Dar și fata mea cu ce a greșit? Și-a bătut joc de dânsa ca de un câine. El „mamă” nu spunea, copilul. Avea 10 lunișoare. Mititelul a fost bolnav și nu a murit de boala lui, dar a murit de mâna banditului. Noi am stat cu el la spital, că a avut gaură la inimă. Și nu a murit mititelul de moartea lui”, a mai spus femeia plângând.

Claudia Cocier a mai declarat că după ce s-a pronunțat sentința, familia a achitat o amendă și fiica ei a fost eliberată.

„A fost așa caz”

Despre acest caz ne-au povestit și unii locuitori din satul Suhuluceni care au dorit să le fie păstrat anonimatul.

„A fost așa caz. Ar fi bine să elucidați. Rămâne vinovat acel mic, pe care nu are cine-l proteja”. „Am auzit că fratele lui (a lui Gheorghe Cotorobai, principalul bănuit în cazul de omor a tinerei de 19 ani, Ana-Maria, n.r.) a ucis copil în casă”, ne-a zis un locuitor al satului Suhuluceni, cu care am reușit să discutăm.

Alexei Cotorobai, martor în proces

Alexei Cotorobai a figurat în calitate de martor în acest proces. El a declarat la faza de urmărire penală că nu ar fi fost niciodată la locuința tinerei și nici la data de 10 februarie 2010. El a mai spus că știa că fata avea un copil dar că niciodată nu l-ar fi văzut în realitate, doar prin intermediul telefonului mobil. Potrivit lui, în ziua de 10 februarie 2010, el ar fi chemat-o pe tânără la un bar, iar aceasta ar fi venit singură. Ulterior, ar fi dus-o cu mașina la casa bunicilor ei, dintr-o localitate vecină. El a mai declarat că apoi a sunat-o și a întrebat-o unde îi este copilul, iar ea i-ar fi spus că este la mama ei, la Drochia.

Am încercat să-l contactăm pe Alexei Cotorobai, dar acesta avea telefonul mobil deconectat, iar la mesajele redacției nu a răspuns. Ziarul de Gardă respectă prezumția de nevinovăție și îi oferă acestuia dreptul la replică în cazul în care va dori să ofere un comentariu.

Ziarul de Gardă a solicitat un comentariu la acest subiect și de la Procuratura Telenești, însă nu am primit un răspuns, deocamdată.

Candidat al Partidului „Șansă”

Ziarul de Gardă a relatat anterior că Alexei Cotorobai, fratele principalului suspect în cazul morții tinerei de 19 ani din Orhei, a candidat din partea Partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor, la funcția de primar în satul Rădeni, raionul Călărași, la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. El a fost exclus din cursa electorală, la fel ca toți candidații formațiunii.

Condamnat pentru huliganism. I-ar lovit și amenințat pe mai mulți copii

De asemenea, în aprilie 2019, Alexei Cotorobai a fost condamnat de Judecătoria Orhei, sediul Telenești, la trei ani de închisoare pentru huliganism, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea pe un termen de probă de doi ani. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a menținut sentința fără modificări, iar avocații lui Cotorobai au depus recurs la Curtea Supremă de Justiție. Magistrații CSJ însă au declarat recursurile drept „vădit neîntemeiate”.

În hotărârea CSJ se arată că pe 2 august 2016, aproximativ pe la ora 01:00, aflându-se în stare de ebrietate produsă de alcool, în stradă, în satul Suhuluceni raionul Telenești, „fără niciun motiv, din intenţii huliganice, încălcând grosolan ordinea publică, atentând la regulile sociale şi morale de conviețuire, cu o deosebită obrăznicie, în prezenţa a mai multor persoane, i-a numit cu diferite cuvinte necenzurate” pe patru copii, pe care „i-a forţat să îngenuncheze în faţa lui cu mâinile după cap, ameniţându-i că îi va urca în portbagajul automobilului său”. Pe unul dintre minori l-a lovit cu pumnul peste faţă şi cu genunchiul peste burtă, iar pe ceilalți trei – cu palma peste faţă şi cap.