LIVE TEXT Autoritățile ucrainene îndeamnă locutorii din regiunea Herson să nu țină încuiate animalele de companie și cele domestice, pentru a putea fi salvate de inundații. Război în Ucraina, ziua 468

UPDATE 12:20 Ministerul ucrainean de Interne îndeamnă locuitorii regiunii Herson să nu țină încuiate în cuști animalele de companie și cele domestice, pentru a putea fi salvate de inundații.

Continuă evacuarea oamenilor din zonele afectate de inundații.

UPDATE 12:09 Președintele Consiliului European, Charles Michel, și Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg au comentat distrugerea barajului de la Kahovka,

„Distrugerea barajului Kakhovka pune astăzi în pericol mii de civili și provoacă daune grave mediului. Acesta este un act revoltător care demonstrează încă o dată brutalitatea războiului Rusiei în Ucraina”, a scris Stoltenberg pe Twitter.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.