Mesaj de Paști: „Nu ne-am lăsat doborâți, ne-am păstrat credința și am trăit fiind învățați că a fi om, a fi onest, a fi bun înseamnă a fi puternic”

Cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor celor care astăzi marchează această zi.

„Lumina învie chiar când e doborâtă – cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când Învierea era interzisă, iar bisericile – distruse. Nu ne-am lăsat doborâți, ne-am păstrat credința și am trăit fiind învățați că a fi om, a fi onest, a fi bun înseamnă a fi puternic”, se spune în mesaj.

În această zi, Maia Sandu se referă și la frumusețea obiceiurilor pascale și la bucuria de a trăi aceste momente alături de oamenii dragi. „Noi, în Moldova, când ne spunem, cu fețele luminate, „Hristos a înviat!” adunăm tot neamul în această adresare. Și pe bunica ce făcea cruce cozonacului înainte de a-l pune în cuptor, și lumina după care mergeam cu părinții la biserică, și frații și surorile cu care ciocneam ouăle de Paște, și masa plină cu bucate, dar, cel mai important, plină cu oameni dragi”, a subliniat Președinta.

În mesaj se mai spune că tradițiile noastre vor fi transmise copiilor, deoarece acestea reprezintă rădăcinile cu care cetățenii noștri pleacă în lume și lucrurile care ne oferă identitate și încredere în cine suntem. „Vă îndemn să promovați obiceiurile noastre oriunde ați fi, căci sunt cele mai dragi sufletului nostru. Să trăim Paștele cu bucurie și iubire. Și cu speranță că binele învinge. Hristos a înviat!”, a spus Maia Sandu în mesajul său de Paști.