LIVE TEXT Ministerul britanic al Apărării: Rusia vrea să crească vârsta de recrutare, pentru a spori numărul de trupe. Război în Ucraina, ziua 388

UPDATE 12:30 Explozii raportate în Sevastopolul ocupat

Canalele locale Telegram au raportat explozii în Sevastopol, Crimeea, ocupată de Rusia, în dimineața zilei de 18 martie.

Mihail Razvozhayev, guvernatorul interpus de Rusia în Sevastopol, a scris pe canalul său de Telegram că se desfășoară antrenamente militare într-unul dintre poligoanele orașului. Nu au fost oferite alte detalii.

Anterior, la 16 martie, Vadym Skibitskyi, adjunctul șefului serviciilor de informații militare ucrainene, a declarat că armata rusă menține „o puternică componentă terestră și aviatică” în Crimeea ucraineană, construind fortificații și pregătindu-se pentru apărare în peninsula ocupată.

Potrivit lui Skibitskyi, aproape 90 de avioane de luptă și 60 de elicoptere de atac sunt staționate în prezent în Crimeea anexată ilegal. Trupele rusești ar fi înființat un grup special în peninsulă, asamblând acum fortificații și linii de apărare, în timp ce Moscova își menține infrastructura militară din Crimeea în stare de pregătire de luptă.

Peninsula Crimeea se află sub ocupație rusă din 2014, în urma unui referendum fals organizat de Rusia pentru anexarea teritoriului.

De atunci, mulți locuitori locali au fost închiși pentru că s-au opus ocupației, în timp ce cetățenii ruși s-au adunat în peninsulă. De asemenea, armata rusă a stabilit acolo o bază militară.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, președintele Volodymyr Zelensky a promis să elibereze întregul teritoriu al Ucrainei, inclusiv Crimeea.

UPDATE 11:00 Ministerul britanic al Apărării: Rusia va crește probabil vârsta de recrutare pentru a spori numărul de trupe

Deputații din Duma de Stat a Rusiei au introdus pe 13 martie un proiect de lege care vizează modificarea intervalului de vârstă pentru recrutarea militară a bărbaților de la 18-27 de ani, cât este în prezent, la 21-30 de ani, a anunțat Ministerul britanic al Apărării în actualizarea sa zilnică din 18 martie. Ministerul a precizat că legea va fi probabil adoptată, adăugând că aceasta va intra în vigoare în ianuarie 2024.

