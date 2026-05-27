Datoriile salariale totale din Rusia la sfârșitul lunii aprilie s-au ridicat la 2,9 miliarde de ruble — cu 750 de milioane de ruble mai mult decât în martie. Astfel, se atestă o creștere cu 35,2%, arată datele Rosstat, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Față de aprilie 2025, datoria salarială a crescut cu 1,4 miliarde de ruble. Aceste date se referă la organizațiile care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici.

Puțin peste jumătate din datorii (55%) au apărut în 2026, alte 34% — în 2025, iar restul de 11% — în 2024.

Mass-media de stat a fost rugată să nu scrie despre acest lucru. Meduza, referindu-se la un ghid trimis mass-mediei de stat ruse, scrie că li s-a recomandat să „ignore pe cât posibil” datele Rosstat privind datoriile salariale.

La momentul publicării știrii, niciunul dintre mass-media de stat nu a scris efectiv despre aceste date ale Rosstat, notează Novaia Gazeta Europe.