Un oficial din Lituania avertizează că Rusia poate falsifica semnalele GPS în „interiorul Europei”, pe o rază de până la 450 de kilometri din Kaliningrad

Rusia poate falsifica semnalele GPS în interiorul Europei, pe o rază de până la 450 de kilometri de la exclava sa Kaliningrad, datorită unei capacități extinse semnificativ, a declarat marți un oficial lituanian. După ce Rusia a atacat Ucraina în 2022, statele europene au acuzat frecvent Rusia de interferențe electronice, însă administrația dictatorului rus Vladimir Putin respinge aceste acuzații, susținând că ar fi parte a unor „campanii de denigrare orchestrate” de Occident, scrie Reuters.

Darius Kuliesius, adjunctul șefului autorității de reglementare a comunicațiilor din Lituania, a declarat pentru Reuters că Rusia și-a mărit numărul de antene utilizate pentru „spoofing” GPS – tehnologie prin care sunt transmise semnale false pentru a induce în eroare sistemele de localizare – de la trei, la începutul anului 2025, la 36 în prezent.

Potrivit acestuia, antenele sunt amplasate în regiunea puternic militarizată Kaliningrad, situată între statele membre NATO Lituania și Polonia, la Marea Baltică.

„Interferențele ocazionale au început odată cu summitul NATO de la Vilnius din 2023. Acum, infrastructura a fost extinsă, iar perturbările au devenit sistemice și permanente – o provocare continuă a Rusiei la adresa securității europene”, a declarat Kuliesius.

Kremlinul a negat în repetate rânduri astfel de acuzații.

O hartă publicată de autoritatea lituaniană arată că falsificarea semnalului Sistemului Global de Poziționare ar putea afecta Estonia, Letonia și Lituania, cea mai mare parte a Poloniei, precum și regiuni din Finlanda, Suedia și Belarus, inclusiv zona Mării Baltice.

Kuliesius a precizat că raza de acțiune a ajuns la 450 de kilometri, estimare realizată de autoritatea lituaniană în urma analizei perturbărilor din transmisiile ADS-B utilizate pentru supravegherea traficului aerian.

Incidente înregistrate

Anul trecut, un avion militar spaniol în care se afla ministra Apărării, Margarita Robles, a întâmpinat probleme GPS în apropiere de Kaliningrad, iar o aeronavă care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost supusă bruiajului în drum spre Bulgaria.

Estonia și Finlanda au acuzat, la rândul lor, Rusia de perturbarea dispozitivelor GPS în spațiul aerian al regiunii.

Totuși, majoritatea aeronavelor moderne și aeroporturile moderne dispun de sisteme alternative de navigație, utilizate în cazul unor probleme cu GPS-ul.

Kuliesius a mai declarat că rețelele de telefonie mobilă din apropierea Kaliningradului sunt afectate de interferențe care perturbă anumite frecvențe. Potrivit acestuia, cazurile de falsificare și bruiaj al semnalelor se intensifică în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei.

„Sistemul online de monitorizare a autobuzelor din Klaipeda încetează să funcționeze în timpul acestor perturbări, deoarece se bazează pe localizarea vehiculelor prin GPS”, a adăugat oficialul, referindu-se la orașul situat la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Kaliningrad.