VIDEO Fără direcții raionale de învățământ. Salariile pedagogilor. Plagiat și corupție. AI și rețele sociale. Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, la Podcast ZdCe

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, invitat în cadrul Podcast ZdCe, explică de ce dorește lichidare direcțiilor raionale de învățământ și trecerea școlilor în subordonarea directă a Ministerului. Perciun comentează și intenția lui Ion Ceban de a organiza un referendum la acest subiect.

De asemenea, ministrul se referă la majorarea salariilor pentru pedagogi care ar urma să aibă loc din septembrie 2026, precum și la majorarea notei minime de acces la facultățile pedagogice.

Dan Perciun explică de ce a fost nevoie de achiziționarea unui program antiplagiat pentru universități și cum funcționează acesta. De asemenea, se referă la modificarea programelor școlare și înnoirea setului de manuale, la interdicția rețelelor sociale pentru minori și la impactul inteligenței artificiale asupra educației și asupra elevilor.