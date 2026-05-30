Rusia își recheamă ambasadorul din Armenia, înainte de alegerile parlamentare, din cauza legăturilor pe care le-ar avea cu UE

Rusia a anunțat sâmbătă, 30 mai, că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters.

Aliată oficial cu Rusia, Armenia a adâncit legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova.

„Ambasadorul Federației Ruse în Republica Armenia, S.P. Kopyrkin, a fost rechemat la Moscova pentru consultări în legătură cu pașii întreprinși de conducerea armeană în direcția apropierii de Uniunea Europeană”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat despre trimisul Serghei Kopyrkin.

O uniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat, de asemenea, vineri, 29 mai, că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la UE și a cerut Erevanului să organizeze un referendum.

Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nikol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele SUA, Donald Trump, l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021.

Armenia susține că Rusia nu a reușit să o protejeze în timpul luptelor cu Azerbaidjanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabah, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană, pe care Azerbaidjanul a recucerit-o în 2023.

Rusia susține că țările occidentale se amestecă în Armenia pentru a slăbi influența rusă în fosta Uniune Sovietică. Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Armeniei la rechemarea trimisului rus.

Reuters: Kremlinul ar putea trimite 100 de mii de armeni care locuiesc în Rusia să voteze împotriva premierului Armeniei, Nikol Pașinian

Pe 7 iunie vor avea loc alegeri parlamentare în Armenia, la care actualul premier Nikol Pașinian candidează ca unul dintre principalii lideri politici. În ultimii ani, Armenia a început să se apropie de Uniunea Europeană. Rusia îl acuză pe Pașinian de orientare prooccidentală și cere admiterea la alegeri a omului de afaceri Samvel Karapetian, care este cercetat penal în Armenia, scrie Reuters.

Oficiali ruși au discutat în ultimele luni un plan de repatriere a cetățenilor armeni care locuiesc în Rusia, pentru ca aceștia să voteze la alegerile parlamentare pentru contracandidații actualului prim-ministru Nikol Pașinian, scrie Reuters, citând patru surse.

Potrivit surselor agenției, autoritățile ruse au estimat costul transportării a 100 de mii de alegători la aproximativ 50 de milioane de dolari. Până la mijlocul lunii mai, Kremlinul a distribuit cote pe regiuni în Rusia — câți armeni trebuie trimiși din fiecare zonă — și a cerut autorităților locale să raporteze despre pregătirile făcute.