DOC Vicepreședintele raionului Telenești, Alexei Vrăjitoru, a fost condamnat pentru refuzul de a se supune testării alcoolscopice și examenului medical pentru stabilirea stării de ebrietate. Detalii din sentință

Vicepreședintele raionului Telenești, Alexei Vrăjitoru, ales pe listele Partidului Social Democrat European (PSDE), a fost condamnat pentru refuzul de a se supune testării alcoolscopice și examenului medical pentru stabilirea stării de ebrietate. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Orhei, care i-a aplicat o pedeapsă de 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Potrivit materialelor dosarului, incidentul a avut loc pe 3 aprilie 2024, pe traseul R-6, în apropierea localității Mălăiești. Polițiștii au observat că automobilul condus de Alexei Vrăjitoru se deplasa neuniform, iar după oprire au constatat un miros puternic de alcool. Oamenii legii i-au solicitat să fie testat cu aparatul Drager și ulterior să se supună unui examen medical, însă acesta ar fi refuzat în repetate rânduri.

În fața instanței, Alexei Vrăjitoru a negat acuzațiile și a declarat că nu consumase alcool. El a susținut că urmează, încă din anul 2023, un tratament neurologic complex, iar medicamentele administrate îi provoacă efecte adverse precum somnolență, pierderi de memorie și schimbări de comportament. Potrivit acestuia, în seara incidentului se simțea rău, iar în apropierea localității Brăviceni a început să acuze amețeli și probleme de memorie.

„Nu a avut intenția să se eschiveze de la trecerea testului alcooloscopic”, a declarat acesta în fața judecătorilor. Totodată, Vrăjitoru a afirmat că, din cauza efectelor tratamentului, nu își amintește dacă polițiștii i-au solicitat sau nu să se supună testării.

Instanța a respins însă argumentele apărării, apreciind că acestea nu sunt susținute de probe concludente. Judecătoarea a constatat că declarațiile polițiștilor sunt confirmate de procesele-verbale întocmite la fața locului și de imaginile video înregistrate cu camerele corporale.

În motivarea sentinței, instanța a subliniat că „legiuitorul nu a condiționat existența infracțiunii de faptul că acesta a consumat sau nu băuturi alcoolice”, ci de refuzul persoanei de a se supune testării pentru stabilirea alcoolemiei.

Totodată, judecătoarea a respins explicația potrivit căreia refuzul ar fi fost determinat de efectele medicamentelor administrate, calificând această versiune drept neîntemeiată.

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de faptul că Alexei Vrăjitoru se află la prima abatere penală și nu au fost identificate circumstanțe agravante. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord.

Vicepreședintele raionului Telenești a părăsit PSDE. Conform site-ului Blocului „Alternativa”, Alexei Vrăjitoru este membru al Mișcării Alternative Naționale (MAN).

Vrăjitoru a fost șef al Inspectoratului de Poliție Telenești, iar în 2013 a deținut funcția de șef al Serviciului Investigații Infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Telenești.

Alexei Vrajitoru Sentinta by Ziarul de Gardă