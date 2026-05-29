Putin neagă că drona care a lovit un bloc din România ar fi rusească

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 29 mai, că este prea devreme pentru a spune dacă drona care s-a prăbușitpeste un bloc de locuit din Galați, România este rusească și a sugerat că ar fi putut fi o dronă ucraineană, transmite Reuters.

Ministerului Apărării din România a confirmat că drona care a lovit blocul și a provocat un incendiu este de proveniență rusească.

„Cine din România spune că aceasta este o dronă rusească?”, i-a întrebat Putin pe reporteri la o conferință de presă din Astana, Kazahstan.

El a spus că abia a auzit de incident, deoarece a fost „în discuții toată ziua”.

„Nimeni nu poate spune care este originea unei drone sau a alteia până când nu se efectuează o examinare”, a spus el.

NATO a acuzat Moscova de comportament imprudent și s-a angajat să „apere fiecare centimetru al teritoriului aliat” după ce România a declarat că o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de locuit din statul membru al alianței în timpul unui atac asupra Ucrainei.

Putin a spus că drone ucrainene au fost observate anterior în Finlanda, Polonia și în țările baltice.

„Prima reacție a fost exact aceeași ca acum în România: Vin rușii. Apoi, după scurt timp, s-a dovedit că nu avea nicio legătură cu dronele rusești”, a spus Putin.

Putin a respins, de asemenea, declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a acuzat Rusia că a depășit limita cu incidentul, spunând că „nu a examinat ea însăși resturile dronei”.

Putin a sugerat ca România să împărtășească informații despre ce s-a întâmplat și despre eventuale fragmente de dronă, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

O dronă a căzut pe un bloc de locuit din Galați și a explodat. Două persoane rănite, 70 au fost evacuate

O dronă a căzut în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din centrul Galațiului, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență din România (DSU). Drona a explodat, iar două persoane au suferit arsuri și alte 70 de persoane au fost evacuate.

MApN transmite că o dronă a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol și au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

În urma incidentuluii, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, a anunțat președintele român Nicușor Dan, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Potrivit șefului statului, Consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.

După lovitura dronei, reprezentanții NATO se vor reuni într-o ședință de urgență, relatează Bild, citând o declarație a președintelui Finlandei, Alexander Stubb.

Și alți lideri ai NATO și ai Uniunii Europene, precum și oficiali din SUA, au condamnat acțiunile agresive ale Moscovei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat din nou că alianța „este pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliaților”. Potrivit lui, blocul va continua să își consolideze „capacitatea de descurajare”, inclusiv împotriva dronelor, subliniind că „comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru toți”.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a calificat situația drept „gravă” și și-a exprimat solidaritatea cu România, condamnând atacul și afirmând că „Rusia reprezintă un pericol pentru toți și trebuie oprită”.