Comandant ucrainean: „Dacă armata Ucrainei poate menține impulsul pe parcursul a câteva luni, poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile”

Ucraina are o fereastră de șase luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat comandantul ucrainean de rang înalt, Andrii Bilețki, într-un interviu pentru Reuters, anticipând că un „punct de cotitură” este iminent după mai bine de patru ani de război.

Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, care comandă Corpul al Treilea de Armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale Ucrainei, a declarat pentru Reuters într-un interviu că el consideră că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore.

„Dacă armata Ucrainei poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donețk din estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Cred că următoarele șase până la nouă luni reprezintă un punct de cotitură. Mai precis, cred că următoarele șase sunt cele mai critice”, a spus el, aflat într-o locație subterană nedivulgată din regiunea nord-estică a Harkovului.

Problema legată de cine controlează regiunea Donețk a fost un obstacol în negocierile de pace susținute de SUA, care au stagnat, Rusia dorind întreaga regiune, iar Ucraina refuzând să se retragă din teritoriul pe care trupele Moscovei nu au putut să-l cucerească.

„Trebuie să definim acele direcții în care ne putem îmbunătăți pozițiile, să luăm câteva puncte strategice și apoi să discutăm cu rușii dintr-o poziție de forță – nu de slăbiciune – despre un armistițiu cu adevărat stabil. Din punct de vedere militar, acest lucru este realist”, a spus Andrii Bilețki, care a fondat Batalionul Azov și care acum comandă zeci de mii de soldați.

Președintele rus Vladimir Putin a promis victoria în Ucraina și a declarat în această lună că el crede că războiul se apropie de sfârșit.

Urmează luni „critice”

Avansurile Rusiei au fost complicate de decizia miliardarului Elon Musk de a refuza forțelor Moscovei accesul la serviciul său de internet prin satelit Starlink. Între timp, Kievul a intensificat atacurile cu drone de rază medie de acțiune asupra apărării aeriene și logisticii rusești, ajutând mai multe atacuri de rază lungă de acțiune să ajungă la instalații petroliere și militare din Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a recucerit aproape 600 km pătrați de teritoriu în 2026. Reuters nu a putut verifica independent cifra. Moscova controlează în prezent aproape o cincime din teritoriul ucrainean.

Evaluând situația militară, John Helin, expert în analuza conflictelor, a reiterat afirmațiile lui Bilețki, spunând că oboseala este o problemă pentru forțele rusești, în timp ce efortul de război al Ucrainei este împiedicat de o lipsă de personal.

„Se pare că, după patru sau cinci luni de la începutul acestui an, este mult mai probabil ca rușii să se epuizeze înainte ca problemele ucrainene să ajungă la un punct critic”, a declarat el pentru Reuters.

Luni, Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, a declarat că forțele Kievului „contestă acum în mod activ caracterul pozițional al războiului” și ar putea fi în curând capabile să organizeze atacuri mecanizate limitate.