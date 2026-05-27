Nopțile nedormite ale mitropolitului

Două nopți mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ruse, Ilarion (pe numele său de mirean Grigori Alfeev), le-a petrecut într-o secție a poliției cehe în calitate de persoană reținută – un caz fără precedent pentru un ierarh de un asemenea rang. Mitropolitul, considerat mult timp „al doilea om” în Biserica Ortodoxă Rusă și, posibil, succesor al patriarhului Kirill, s-a aflat în centrul unui scandal fără precedent. Reținerea sa în Cehia, fiind suspectat de transportare de droguri, a devenit punctul culminant al unei serii de scandaluri legate de acuzații de hărțuire, presupuse legături cu serviciile secrete și un stil de viață luxos.

Incidentul de lângă Praga: containere în portbagaj

La 24 mai 2026, chiar în ziua onomasticii patriarhului Kirill, automobilul mitropolitului Ilarion a fost oprit de poliția cehă la o benzinărie din apropierea orașului Unhošť. Motivul invocat a fost un denunț anonim privind transportarea unor substanțe interzise.

În timpul perchezițiilor, în portbagajul mașinii au fost descoperite patru containere cu praf alb, care ulterior a fost identificat prin expertiză drept substanță narcotică. Ierarhul și șoferul-operator au fost reținuți și interogați timp de mai bine de șase ore la secția de poliție din orașul Kladno. Potrivit mitropolitului, condițiile de detenție au fost dificile: acesta ar fi fost ținut într-o celulă rece, fără hrană și fără cărți. Totuși, pe 26 mai, Ilarion a fost eliberat fără a i se aduce acuzații și fără restricții de a părăsi țara. Analizele de sânge ale celor doi reținuți nu au relevat urme de droguri în organismul acestora.

Poziția apărării și reacția Moscovei

Ilarion neagă categoric orice implicare în incident, numindu-l „o înscenare clasică” și o provocare. Avocatul său, Michal Pacovský, a indicat existența unor încălcări procedurale: potrivit acestuia, poliția ar fi știut exact unde să caute, nu i-ar fi permis mitropolitului să asiste la verificarea portbagajului și nu ar fi implicat martori independenți la percheziție.

Ministerul rus de Externe și reprezentanta oficială Maria Zaharova au condamnat dur reținerea, calificând-o drept „o provocare regizată”, menită să discrediteze ortodoxia în Cehia. Însărcinatul cu afaceri al Cehiei la Moscova, Jan Ondřejka, a fost convocat la minister pentru a i se înmâna o notă de protest.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Ilarion (Alfeev). Anul 2016

De la Oxford, la „exilul ungar”

Până în 2022, Ilarion a avut o carieră strălucită: el conducea Departamentul pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei și era imaginea publică a Bisericii Ortodoxe Ruse pe arena internațională. Totuși, după începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, acesta nu și-a exprimat sprijinul său clar pentru război, fapt care a dus la demiterea sa bruscă și la transferarea în Budapesta.

În Ungaria, mitropolitul a demonstrat abilități diplomatice „remarcabile”, obținând cetățenia ungară în doar trei luni. Unii consideră că acest lucru a fost facilitat de relația sa apropiată cu premierul ungar Viktor Orbán – ambii fiind absolvenți ai Colegiului Pembroke din Oxford. Ilarion a promovat activ interesele Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv ajutând Ungaria să blocheze sancțiunile împotriva patriarhului Kirill.

Scandalul privind hărțuirea sexuală și „demisia blândă”

În 2024, reputația ierarhului a fost subminată de dezvăluirile făcute de însoțitorul său de chilie, Gheorghi Sudzuki, în vârstă de 18 ani, care l-a acuzat pe Ilarion de hărțuire sexuală, prezentând drept dovezi înregistrări audio și video. Sudzuki a făcut publice și informații despre stilul de viață luxos al mitropolitului: o proprietate din Ungaria de peste 2000 de metri pătrați, dotată cu sală de sport și cramă, excursii cu iahtul și vacanțe în stațiuni montane de schi. Ilarion susține că a cumpărat imobilul din onorariile obținute pentru cărțile și compozițiile sale muzicale.

Fotografiile au fost oferite de Gheorghi Sudzuki pentru Novaya Gazeta Europe

În decembrie 2024, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a recunoscut că stilul de viață al lui Ilarion „nu corespunde imaginii unui călugăr”, l-a eliberat din funcția de conducere a eparhiei și l-a trimis să slujească la Biserica „Sfinții Petru și Pavel” din Karlovy Vary.

Subtextul politic și rețelele din umbră

Mulți experți privesc reținerea din Cehia prin prisma contextului politic. Protodiaconul Andrei Kuraev consideră că aceasta reprezintă „un indiciu insistent” din partea autorităților cehe că Ilarion este o persoană indezirabilă în țară. Guvernul ceh califică deschis biserica din Karlovy Vary drept parte a „mașinăriei de influență a Kremlinului”; precedentul paroh al acesteia fusese deja expulzat din țară pe motiv că reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.

Există și alte versiuni privind cazul dat:

Cu puțin timp înainte de incident, proprietățile bisericești din Karlovy Vary au fost reînregistrate pe numele unei entități din Ungaria, pentru a evita o posibilă înghețare a activelor de către autoritățile cehe. Serviciile speciale și curierii: După publicarea unor imagini video în care Ilarion trage cu pistolul într-un poligon de tir (presupus pe strada Lubianka din Moscova), jurnaliștii au început să vorbească despre posibilele sale legături cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. A fost avansată ipoteza că mitropolitul ar fi putut fi folosit drept curier de rang înalt pentru transportarea unor documente sau obiecte sensibile în condițiile sancțiunilor internaționale.

După publicarea unor imagini video în care Ilarion trage cu pistolul într-un poligon de tir (presupus pe strada Lubianka din Moscova), jurnaliștii au început să vorbească despre posibilele sale legături cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. A fost avansată ipoteza că mitropolitul ar fi putut fi folosit drept curier de rang înalt pentru transportarea unor documente sau obiecte sensibile în condițiile sancțiunilor internaționale. Legături cu oligarhii: Investigațiile indică apropierea lui Ilarion de cercul lui Konstantin Goloșceapov, supranumit „masorul lui Putin”, ale cărui activități se află, de asemenea, în atenția structurilor de forță.

În pofida eliberării sale, „dosarul prafului alb” a provocat o lovitură gravă structurilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa și, practic, i-a închis lui Ilarion drumul spre revenirea în cele mai înalte funcții bisericești.

Autoare: Jenea Snejkina, Mediaset

Traducere: Olga Bulat