Rusia semnează un acord de 16,5 miliarde de dolari pentru construirea primei centrale nucleare din Kazahstan

Rusia a semnat joi, 28 mai, un acord cu Kazahstanul pentru construirea primei centrale nucleare din cea mai mare țară din Asia Centrală, la un cost de aproximativ 16,5 miliarde de dolari, parțial acoperit printr-un important împrumut de export oferit de Moscova, scrie agenția de știri Reuters.

Kazahstanul, cel mai mare producător de uraniu din lume și o țară care a suferit de pe urma testelor nucleare sovietice, discută posibilitatea utilizării energiei atomice de cel puțin două decenii.

Un referendum organizat în 2024 s-a încheiat cu un vot favorabil construirii unei centrale nucleare și a desemnat satul Ulken, situat pe malul lacului Balkhash, în sud-estul țării, drept locația proiectului.

„Acordul semnat astăzi privind construcția centralei nucleare de la Balkhash are un rol important”, a declarat președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, înainte de a-i mulțumi președintelui rus, Vladimir Putin, aflat la Astana pentru discuții, pentru sprijinul acordat.

În același timp, Putin a spus că „punerea în funcțiune a centralei va aduce o contribuție semnificativă la alimentarea cu energie a economiei kazace”.

Cele două părți au semnat, de asemenea, un acord privind acordarea unui credit de export rusesc pentru finanțarea construcției centralei.