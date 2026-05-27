Video Atunci când exploziile se aud la ușa ta sau momentul în care războiul a ajuns în inima Rusiei

În primii doi ani ai invaziei lansate de Rusia împotriva Ucrainei, Kremlinul a încercat să păstreze o iluzie esențială pentru stabilitatea internă: războiul există, dar este departe. Frontul era prezentat drept o realitate îndepărtată, limitată la teritorii ucrainene. Atacurile cu drone asupra Moscovei, însă, au distrus această teorie.

Pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, capitala rusă – simbolul puterii politice, economice și psihologice a statului – a devenit vulnerabilă. Importanța acestor atacuri depășește pagubele materiale: ele schimbă percepția războiului atât în interiorul Rusiei, cât și la nivel internațional.

Scopurile loviturilor ucrainene asupra Moscovei

Potrivit Institute for the Study of War (Institutul pentru Studiul Războiului), loviturile ucrainene asupra infrastructurii și obiectivelor din interiorul Rusiei urmăresc trei scopuri principale: perturbarea logisticii militare, presiunea psihologică asupra populației și demonstrarea vulnerabilității sistemelor de apărare ruse. Totodată, seria de atacuri ale Ucrainei din 16–17 mai a demonstrat că Rusia nu este capabilă să-și apere eficient capitala.

Dar ce înseamnă aceste atacuri pentru front? Din punct de vedere militar, loviturile asupra Moscovei nu distrug armata rusă. Ele obligă, însă, Rusia să-și redistribuie resursele. Din martie 2026, forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, afectând exporturile de petrol și capacitatea de rafinare. Astfel, Rusia profită mai puțin de creșterea prețurilor mondiale la petrol.

Atacurile continue ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere ruse vor continua, probabil, să afecteze veniturile Rusiei și s-o împiedice să obțină beneficii pe termen lung de pe urma creșterii actuale a prețurilor la petrol.

Rolul psihologic al atacurilor ucrainene

Dar aceste atacuri mai au și un important efect psihologic. Până recent, Kremlinul prezenta conflictul drept o „operațiune militară specială” controlată și de succes. Dar exploziile de deasupra Moscovei contrazic direct această narațiune. Pentru milioane de ruși, războiul a devenit brusc vizibil, pentru că, atunci când exploziile se aud la ușa ta, războiul nu mai este o știre sau o imagine virtuală la TV sau pe net. Acesta devine o realitate crudă care nu cruță pe nimeni. Și această schimbare poate influența opinia publică mai puternic decât sancțiunile economice sau pierderile militare îndepărtate. Până la atacurile asupra capitalei, majoritatea populației urbane nu resimțea direct conflictul. Exploziile, alertele aeriene și restricțiile de securitate schimbă această percepție. Și istoria arată că, atunci când dispare sentimentul de securitate internă, scade și susținerea pentru războaiele de durată.

De exemplu, în perioada Primului Război Mondial (1914–1918), Germania a început să fie afectată de bombardamente aeriene limitate, blocadă navală britanică (foamete și lipsuri în orașe), criză economică severă. Da, atacurile aeriene nu au fost devastatoare, blocada, însă, a făcut războiul resimțit direct de populație. Astfel, au apărut nemulțumirile, ceea ce a dus la proteste interne și colapsul sprijinului politic pentru continuarea războiului în 1918.

Astfel, atacurile recente asupra Moscovei nu sunt decisive militar în sine. Ele reprezintă, însă, un punct de cotitură conceptual. Pentru prima dată după 2022, frontul nu mai este delimitat geografic; Rusia nu mai poate proteja complet centrul puterii.

Jumătăți de adevăr

Pe de altă parte, mass-media din Rusia, care, în prezent, se subordonează în totalitate Kremlinului, minimizează constant amploarea atacurilor. Autoritățile anunță drone „doborâte” și pagube minore. Victimele și starea de neliniște din capitală arată, însă, exact contrariul.

Între timp, jurnaliștii ruși păstrează tăcerea nu din lipsă de informații, ci pentru că nu mai au libertatea de a relata. Rolul lor nu mai este informarea publicului, ci transmiterea versiunii oficiale impuse de autorități. Dar, pentru că suntem în era tehnologiilor și oricine poate trimite imagini sau video în timp real, Kremlinul a prevenit și acest fapt, blocând intens platformele internaționale care nu se află sub controlul acestuia.

Este o strategie calculată: Kremlinul încearcă să prevină panica și să mențină imaginea unui control total asupra situației. Recunoașterea faptului că dronele ucrainene pot ajunge până în capitala rusă ar însemna admiterea unui eșec strategic – că Rusia nu mai poate garanta securitatea propriului teritoriu. Și aceasta ar putea duce nu doar la panică, dar și la nemulțumiri, rezultate cu proteste.

Importanța securității R. Moldova pentru UE

Dar ce semnifică atacurile ucrainene asupra Moscovei pentru R. Moldova? Pentru Chișinău, fiecare explozie deasupra capitalei ruse aduce războiul simultan mai aproape și mai departe: mai aproape – prin riscuri regionale crescute, dar mai departe – prin slăbirea influenței Rusiei în spațiul postsovietic.

Da, în mod direct, R. Moldova nu este parte a conflictului. Și totuși, din 2022 încoace, fragmente de rachete și drone au căzut în apropierea granițelor noastre sau chiar pe teritoriul nostru, iar spațiul aerian a fost încălcat de nenumărate ori. Pe de altă parte, prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană reprezintă cea mai mare vulnerabilitate de securitate a R. Moldova. Astfel, orice succes militar major al Rusiei în sudul Ucrainei (de remarcat (!) că atacurile ruse nu încetează să țintească Odesa, care este la hotar cu regiunea transnistreană) ar putea crea un coridor strategic spre teritoriul nostru. Pentru prima dată de la începutul invaziei, securitatea R. Moldova depinde nu doar de rezistența Ucrainei, dar și de vulnerabilitatea Rusiei.

Și aici nu vorbim doar de securitatea țării noastre. Fiind la hotar cu România, dacă Rusia capătă acces pe teritoriul moldav, acesta se transformă pentru Moscova într-o punte de trecere spre UE și NATO. Deci, R. Moldova – o țară mică și neutră prin Constituție, dar expusă geopolitic – nu mai este un simplu spectator, ea devine un indicator al viitorului securității europene.