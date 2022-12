LIVE TEXT Oligarhii ruși au pierdut 95 de miliarde de dolari în 2022 pe fondul sancțiunilor internaționale. 310 zile de război în Ucraina

UPDATE 21:55 Cei mai bogați oligarhi ruși au pierdut aproape 95 de miliarde de dolari în acest an pe fondul sancțiunilor impuse de țările occidentale din cauza războiului din Ucraina – pierzând 330 de milioane de dolari pe zi de când Kremlinul a lansat invazia.

Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea FC, a fost cel mai mare perdant, averea sa scăzând cu 57%, ajungând la 7,8 miliarde de dolari în acest an, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor, citat de The Guardian.

Abramovici a fost unul dintre primii oligarhi care au fost supuși sancțiunilor britanice, după ce miniștrii l-au acuzat că are „legături clare” cu regimul lui Putin și că face parte dintr-un grup de oameni de afaceri ruși bogați care au „sânge pe mâini”, notează sursa citată.

Averea lui Ghennadi Timtchenko, un investitor miliardar în energie și prieten apropiat al lui Putin, s-a redus cu 48%, ajungând la 11,8 miliarde de dolari, iar Suleiman Kerimov, un alt aliat al președintelui rus, a pierdut 41%, coborând la 9 miliarde de dolari, potrivit indicelui.

UPDATE 20:45 Linia electrică de rezervă de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc, a fost avariată și deconectată din cauza bombardamentelor, a anunțat vineri, într-o declarație, Rafael Grossi, șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU.

„O linie electrică de rezervă de 330 kilovolți (kV) către centrala nucleară Zaporojie (ZNPP) din Ucraina a fost deconectată ieri târziu din cauza daunelor provocate de bombardamente”, se arată în declarația lui Grossi.

„Centrala ZNPP, ale cărei șase reactoare sunt toate oprite, continuă să primească energia electrică externă de care are nevoie pentru răcirea reactorului și pentru alte funcții esențiale de siguranță și securitate nucleară de la singura linie de alimentare externă de 750 kV a centralei care a rămas operațională”, a menționat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Echipa AIEA a declarat că conexiunea la linia electrică de rezervă de 330 kV a fost pierdută joi, la ora locală 21:35, „ca urmare a unei avarii pe cealaltă parte a râului Dnipro, la o anumită distanță de centrala propriu-zisă”.

Comunicatul AIEA a informat, de asemenea, că, deși nu a existat niciun bombardament direct asupra centralei ZNPP din noiembrie, experții AIEA aflați la fața locului au raportat vineri că au auzit „sunetul unor explozii puternice astăzi, care păreau să vină de la o distanță de câteva sute de metri de instalație, în zona canalului de apă care leagă centrala termică Zaporojie din apropiere de râul Dnipro”.

Ucraina a informat AIEA că celelalte trei centrale nucleare ale țării, situate pe teritoriul controlat de Ucraina, erau „în curs de restabilire a nivelurilor de producție de energie electrică, după ce producția a scăzut în urma atacurilor cu rachete de joi”.

În prima săptămână a lunii decembrie, Ucraina a afirmat că unele trupe rusești se retrăgeau de pe pozițiile lor din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei. Statul Major General al armatei ucrainene a declarat că unitățile rusești au părăsit așezările Mykhailivka, Polohy și Inzhenerne, toate localități aflate la sud de orașul Zaporojie.

UPDATE 18:55 Vineri, 30 decembrie, 6 avioane militare de transport ale Forțelor Aeriene și Spațiale Ruse au sosit din Rusia în Belarus.

Potrivit proiectului de monitorizare „Belarusian Hajun”, avioanele ar putea transporta echipamente sau soldați.

Astfel, șase avioane militare de transport IL-76MD ale Forțelor Aerospațiale Ruse au sosit pe aerodromul Machulishchi din Belarus în ultimele 13 ore. Primul – în jurul orei 4 dimineața, ultimul – în jurul orei 18.

„Potrivit informațiilor noastre, toate avioanele aduc ceva în Belarus, dar nu se știe ce anume. Este posibil să fie vorba de livrarea de echipamente sau de rotația/ sosirea celor mobilizați. Dacă sunt aduși în țară soldați ruși, putem vorbi de maxim 1470 de soldați, în condițiile în care capacitatea maximă a fiecărui IL-76MD este de 245 de persoane”, se arată într-o postare pe pagina de Twitter a proiectului de monitorizare.

Six military transport aircraft IL-76MD of the Russian Aerospace Forces have arrived at Machulishchy airfield in Belarus in the past 13 hours.

These are aircraft with registration numbers RF-76745, RF-86900, RF-76549, RF-86898, RF-76763 and RF-76772.

1/3 pic.twitter.com/BgmmUqP3Mk