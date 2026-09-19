DW O Rusie obosită de război și anxioasă alege un nou Parlament

Penurie de combustibil, atacuri cu drone și zvonuri privind mobilizarea sporesc anxietatea și oboseala de război în Rusia. Sprijinul pentru negocieri de pace crește, Kremlinul urmărește situația înainte de parlamentare, relatează Deutsche Welle.

Rușii sunt tot mai îngrijorați. Aproape jumătate dintre cei chestionați de institutul de sondare de stat FOM spun că starea de neliniște este sentimentul dominant în rândul oamenilor din jurul lor.

Potrivit datelor institutului independent ExtremeScan, 60% dintre ruși cred că războiul împotriva Ucrainei a avut consecințe negative asupra vieții lor de zi cu zi.

„Anxietatea și oboseala provocată de război sunt alimentate de incertitudinea tot mai mare”, a declarat pentru DW Margarita Zavadskaya, sociolog și cercetător principal la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale din Helsinki.

Ea spune că anul acesta s-a observat o schimbare a opiniei publice. Creșterea prețurilor, restricțiile tot mai severe asupra internetului, penuria de combustibil provocată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și zvonurile privind o nouă mobilizare fac mai dificilă planificarea viitorului. Unii părăsesc chiar țara, de teamă că ar putea fi recrutați după alegeri.

Sociologul Elena Koneva, fondatoarea ExtremeScan, afirmă că oamenii încep să-și pună întrebarea: „Cât mă costă pe mine și pe familia mea acest război? Și sunt dispus să plătesc acest preț?”

Acest lucru ar putea deveni o problemă pentru Kremlin.

Între 18 și 20 septembrie, rușii votează pentru un nou parlament (Duma de Stat), pentru prima dată din 2022. Este primul scrutin parlamentar desfășurat în Rusia în timpul războiului din Ucraina. Deși este puțin probabil ca rezultatele oficiale să aducă surprize, Kremlinul va urmări cu atenție prezența la vot.

De ce sunt importante aceste alegeri pentru Kremlin?

„Kremlinul este convins că poate fabrica orice cifre îi sunt necesare. Întrebarea este cât de mare va fi prețul pe care va trebui să-l plătească pentru asta”, spune Zavadskaya.

Deși alegerile din sisteme autoritare precum cel al președintelui rus Vladimir Putin au puțin de-a face cu schimbarea democratică, ele servesc totuși unui scop important. Sunt un test al loialității populației. Iar pentru Putin acest lucru este deosebit de important acum.

„Sunt cruciale pentru el, deoarece demonstrează că majoritatea susține principalul partid, partidul războiului, și că el are legitimitatea necesară pentru o nouă escaladare și pentru continuarea acestui război”, a declarat pentru DW politicianul rus de opoziție aflat în exil, Ilia Iașin.

În al cincilea an al războiului din Ucraina, nu există semne că Kremlinul ar fi dispus să pună capăt conflictului. Rusia Unită, partid condus de facto de Putin, face campanie cu promisiunea victoriei în război printre prioritățile sale. Lista sa de candidați este deschisă de persoane prezentate drept veterani ai războiului împotriva Ucrainei.

Însă mulți ruși par să dorească exact contrariul.

„Majoritatea tăcută vrea pur și simplu ca războiul să se încheie”, a declarat politiciana de opoziție Iulia Galiamina, care locuiește încă în Rusia, într-un interviu acordat publicației online Bereg. Potrivit ei, majoritatea acestor oameni încă îl susțin pe Putin, dar devin tot mai anti-război.

Această stare de spirit se reflectă și în sondaje. Șase din zece ruși susțin negocieri de pace cu Ucraina, potrivit Centrului Levada. Indiciile recente ale Kremlinului privind o nouă rundă de negocieri în octombrie ar putea reprezenta o tactică de calmare a electoratului, consideră Zavadskaya.

Sprijinul pentru Iabloko este în creștere

Un partid a încercat să profite de acest sentiment anti-război: Iabloko.

Partidul liberal de opoziție este singura formațiune politică înregistrată care se opune războiului din Ucraina.

Deși în iulie avea un scor sub 5%, partidul a cunoscut o creștere puternică a popularității. Mulți oameni, în special tineri, se înscriu în Iabloko și se oferă voluntari.

Potrivit ExtremeScan, 18% dintre ruși ar fi votat pentru Iabloko. Însă nu vor putea face acest lucru: printr-o decizie recentă a instanței, partidului i s-a interzis participarea la alegerile parlamentare.

„Acest sprijin pentru Iabloko este, de fapt, o demonstrație a atitudinii oamenilor față de război”, a declarat Koneva pentru DW.

Ce vor face alegătorii anti-război?

Acum, după excluderea Iabloko din cursă, mai există modalități prin care rușii să-și exprime această atitudine?

Iulia Navalnaia, văduva lui Alexei Navalnîi, și politicianul de opoziție aflat în exil Maxim Kaț îi îndeamnă pe susținători să voteze orice partid, cu excepția Rusiei Unite, pentru a reduce scorul partidului de guvernământ.

Iabloko a ales o altă strategie, încurajând alegătorii să-și anuleze buletinele de vot.

Iașin spune că niciuna dintre opțiuni nu contează cu adevărat. Important este, susține el, ca oamenii să se prezinte la secțiile de votare la prânz, pe 20 septembrie.

„Aceste cozi vor fi o expresie vizibilă a nemulțumirii publice”, a spus el. „Nu este nevoie de steaguri, bannere sau simboluri. Toată lumea va ști: cei care stau la coadă la prânz sunt oameni care nu vor ca războiul să continue.”

DW Rusia și-a întrebat anonim cititorii dacă intenționează să voteze la alegerile viitoare. Cei mai mulți dintre respondenți au spus că vor urma recomandarea Navalnaiei și a lui Kaț.

„Alegerile s-au transformat demult într-o farsă și într-un spectacol politic. Dar voi vota pentru că vreau să arăt că am o poziție”, a spus un utilizator.

Alții au decis să boicoteze scrutinul. Un respondent a scris: „Nu vreau să legitimez regimul lui Putin.”