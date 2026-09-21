Negocieri contracronometru la Bruxelles, înainte să expire toate sancțiunile contra Rusiei 

Uniunea Europeană încă încerca luni la prânz să ajungă la un acord privind reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei, demers blocat de câteva zile de cererea Franței de a-l scuti pe oligarhul Alișer Usmanov de aceste sancțiuni, transmite HotNews.

Luni dimineață a avut loc la Bruxelles o reuniune a reprezentanților celor 27 de state membre, în speranța de a evita anularea întregului regim de sancțiuni, înaintea unei noi întâlniri programate pentru după-amiază, cu scopul de a formaliza un acord, potrivit unui diplomat european care a dorit să rămână anonim.

Președinția irlandeză rotativă a UE a confirmat că această nouă reuniune va începe la ora 14:00.

Riscul este ridicarea tuturor sancțiunilor contra Rusiei

Aproximativ 3000 de persoane și entități, acuzate că susțin efortul de război împotriva Ucrainei, fac obiectul sancțiunilor europene.

Acest regim trebuie reînnoit la fiecare șase luni, iar termenul limită, amânat deja o dată, este stabilit acum la miezul nopții, în noaptea de marți spre miercuri.

În lipsa unui acord, toate aceste sancțiuni ar fi automat ridicate.

Pentru a reduce acest risc, președinția irlandeză a propus ca acest termen să fie prelungit până la 36 de luni în loc de șase, potrivit unei surse diplomatice.

De ce ar vrea Franța să scoată un oligarh rus de pe listă

Franța solicită ca Usmanov, un miliardar ruso-uzbek apropiat de Kremlin, să fie scos de pe această listă de sancțiuni.

Parisul a invocat „motive de securitate națională” în fața partenerilor săi, fără alte explicații, potrivit mai multor diplomați europeni de la Bruxelles.

„Avem o chestiune specifică de securitate națională și dorim să răspundem pozitiv partenerilor noștri internaționali care ne abordează în legătură cu Usmanov”, a explicat o sursă diplomatică de la Paris.

Potrivit Financial Times, Parisul exercită presiuni în cadrul unui acord de eliberare a prizonierilor care implică mai mulți cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan.

Mai multe țări refuză ferm orice excepție

Cazul este cu atât mai delicat cu cât Luxemburgul a solicitat, la rândul său, scoaterea omului de afaceri rus Mihail Fridman de pe această listă de sancțiuni, în cazul în care cele 27 de state membre ar accepta exceptarea lui Usmanov.

Mai multe țări, în special cele scandinave și baltice, refuză categoric orice retragere de pe această listă, care ar constitui, în opinia lor, un precedent periculos.

Franța neagă însă că ar dori să împiedice un acord, subliniind că este „una dintre țările cele mai angajate în a intensifica presiunea, prin toate mijloacele, asupra aparatului de război rus, precum și în a sprijini Ucraina”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea săptămâna trecută cu privire la această situație, afirmând că „cu siguranță nu este momentul să se ridice sancțiunile”, „să se salveze oligarhii ruși de sancțiuni” și „să se facă cadouri Rusiei”.

Sancțiunile UE împotriva personalităților ruse constau în înghețarea averilor acestora și în interdicția de acordare a vizelor.