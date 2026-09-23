Șefii serviciilor de securitate din Marea Britanie vor înființa o nouă unitate pentru a combate războiul informațional rusesc, a anunțat premierul britanic Andy Burnham, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York. Drept exemplu, Burnham a menționat că a ajutat R. Moldova în „protejarea alegerilor sale de interferențele Rusiei”, potrivit dpa.

Noul Centru Național pentru Apărare Informațională va combate informațiile false din mediul online și deepfake-urile care dăunează intereselor britanice, a declarat Burnham în fața Națiunilor Unite. Premierul britanic a spus că Marea Britanie și aliații săi au fost supuși unui „atac la scară industrială” din partea unor state ostile, inclusiv a țării lui Vladimir Putin.

În discursul său la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, Burnham a sugerat că tinerii șomeri sunt deosebit de vulnerabili la dezinformarea promovată de activiștii ruși.

„Agențiile rusești au folosit toate mijloacele de care dispun pentru a răspândi minciuni și dezinformare și a profita de frica oamenilor. Au folosit boți și site-uri web false. Au falsificat articole de ziare. Au falsificat branding-ul a 28 de organizații britanice – inclusiv universități și BBC. Au amplificat narațiunile de extremă dreapta. Și avem dovezi că au încercat să interfereze cu alegerile generale din 2019.

Știm, de asemenea, că au încercat să alimenteze tensiunile și tulburările în urma unor evenimente oribile. Ideea că cineva ar încerca să folosească astfel de lucruri în avantajul său este pur și simplu respingătoare – dar asta fac”, a spus el.

Rusia a fost acuzată anterior că a folosit documente dobândite ilegal despre negocierile comerciale dintre Marea Britanie și SUA pentru a încerca să influențeze competiția din 2019.

Burnham a declarat: „Kremlinul cheltuiește aproximativ 1,7 miliarde de dolari în fiecare an pentru manipularea informațiilor. Vorbim despre o campanie insidioasă care ajunge în casele oamenilor și răstălmăcește ceea ce simt despre propria țară”.

Premierul Marii Britanii a adăugat că „dacă te confrunți cu costul vieții și viața ta nu se îmbunătățește – sau dacă ești o persoană tânără care nu este angajată, nu urmează studii sau cursuri de formare – atunci vei fi mult mai vulnerabilă la acest tip de influență”, așa că o parte a răspunsului a fost crearea de oportunități economice.

Andy Burnham a spus că Regatul Unit ajută deja alte țări care se confruntă cu amenințări online similare.

„Am sprijinit deja R. Moldova în protejarea alegerilor sale de interferențele Rusiei. Pe măsură ce se apropie tot mai multe alegeri în Europa, tot mai multe națiuni se confruntă cu aceste probleme – unele pentru prima dată.