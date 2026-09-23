UE a prelungit oficial sancțiunile împotriva Rusiei — cu prețul scoaterii de pe listă a doi oligarhi din cercul apropiat al lui Putin

Uniunea Europeană a finalizat marți, 22 septembrie, un acord pentru prelungirea pachetului său de sancțiuni împotriva Rusiei pentru încă 36 de luni, împiedicând măsurile să expire înainte de termenul limită de la miezul nopții. În schimbul prelungirii celor trei mii de sancțiuni, doi oligarhi ruși strâns asociați cu președintele rus Vladimir Putin au fost eliminați de pe listă, conform Kyiv Independent.

Alisher Usmanov și Mihail Fridman se numără printre cele trei persoane eliminate de pe listă. Cealaltă persoană este Andrey Pavlovich Falaleev, cetățean ucrainean și fost rector la Universitatea Federală din Crimeea.

„Consiliul a decis astăzi să prelungească măsurile restrictive care vizează pe cei responsabili de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei pentru încă 36 de luni, până la 22 septembrie 2029”, a declarat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat de presă care anunță acordul.

Regimul de sancțiuni include restricții de călătorie, înghețarea activelor și limitări economice împotriva a 3000 de persoane și entități, majoritatea ruse.

„În contextul revizuirii sancțiunilor, Consiliul a decis, de asemenea, să nu reînnoiască includerea pe listă a trei persoane și a unei entități, precum și să elimine trei persoane decedate de pe listă.”

Mihail Falaleev a fost adăugat pe lista de sancțiuni în 2023 pentru semnarea unei scrisori de susținere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. UE nu a oferit un motiv pentru eliminarea sa de pe listă.

În schimbul radierii de pe listă, ambasadorii UE au convenit să prelungească sancțiunile cu trei ani, în loc de 12 luni, cât era planificat inițial. Letonia a fost ultimul stat membru care a acceptat compromisul.

„Eliminarea a doi oligarhi ruși de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene din motive politice și fără temeiuri juridice este periculoasă și transmite un semnal complet greșit într-un moment în care comportamentul Rusiei devine mai agresiv”, a declarat ministra letonă de externe, Baiba Braze, într-un comunicat din 22 septembrie.

Braze a numit decizia de a-i radia pe Usmanov și Fridman „fără precedent”.

„Nimeni nu este mulțumit de acest rezultat”, a adăugat ea.

Riga va impune sancțiuni naționale împotriva lui Usmanov și Fridman, potrivit lui Braze și unui comunicat de presă al guvernului leton.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a făcut apel la alte state membre ale UE să facă același lucru.

„Moscova sărbătorește pentru că a obținut ceea ce și-a dorit: un sentiment de impunitate, umilirea UE și divizarea între europeni”, a declarat Sîbiha ca răspuns la compromis.

Financial Times a relatat inițial că Franța a vrut să-l retragă pe Usmanov de pe listă, deoarece Azerbaidjanul a impus această condiție pentru eliberarea a doi prizonieri cu cetățenie franceză. Reuters a relatat că un diplomat azer a confirmat că dorește ca Usmanov să fie retras de pe listă, dar a negat că ar fi încercat să influențeze procesul decizional.

Cine sunt Usmanov și Fridman, oligarhii ruși pe care Franța i-a ajutat să-i elimine de pe lista sancțiunilor UE?

Usmanov — portofelul lui Putin

Potrivit Kyiv Independent, Alisher Usmanov s-a născut în 1953 în Uzbekistan. El a fost clasat de Forbes drept cea mai bogată persoană din Rusia între 2012 și 2014. Începând cu 2026, el este a zecea cea mai bogată persoană din Rusia, cu o avere netă de 14,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Usmanov controlează Metalloinvest, unul dintre cele mai mari conglomerate miniere și siderurgice din Rusia. UE a identificat Metalloinvest ca o sursă majoră de venit pentru statul rus.

O instanță ucraineană a constatat că filialele Metalloinvest au furnizat produse din minereu de fier companiilor industriale rusești legate de Uralvagonzavod, un producător de tancuri de luptă pentru Ministerul Apărării din Rusia, potrivit lui Vladyslav Vlasiuk, comisarul pentru sancțiuni al Ucrainei.

Usmanov a beneficiat de legături cu gigantul rus controlat de statul Gazprom. Din 2000 până în 2014, a fost CEO al Gazprominvestholding, o filială a Gazprom.

În anii 2000, Usmanov deținea 2,6% din Gazprom și 1% din cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, controlată de stat. Acțiunea sa s-a extins și în străinătate.

Usmanov a investit în serviciul american de socializare Facebook prin DST Global din 2009, dar fondul și-a vândut participația în perioada 2012-2013. În perioada 2013-2014, a deținut și acțiuni în valoare de 100 de milioane de dolari la compania IT americană Apple.

Până în 2018, Usmanov a fost coproprietar al clubului de fotbal Arsenal din Londra. Asemenea multor oameni de afaceri ruși, Usmanov a investit în proprietăți imobiliare de lux în Marea Britanie.

Fridman — oligarh rus de origine ucraineană

Celălalt oligarh care va fi în curând retras de pe listă este Fridman, cetățean rus și israelian. El este fondatorul conglomeratului de investiții Alfa Group, cu interese cheie în domeniul energiei și al sistemului bancar. S-a născut în 1964 în orașul ucrainean Lviv și s-a mutat ulterior la Moscova.

În anii 1990, Fridman era considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia — un grup de șapte oligarhi, cunoscuți sub numele de semibankirshchina, care au finanțat campania de realegere a președintelui Boris Elțin din 1996.

În 2022-2023, Fridman a fost sancționat de Uniunea Europeană, Regatul Unit și SUA din cauza invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

UE a mai declarat că Putin „a răsplătit loialitatea Consorțiului Alfa Group față de autoritățile ruse prin acordarea de ajutor politic planurilor de investiții străine ale Consorțiului Alfa Group”.

Alfa AlfaStrakhovanie, o filială a Grupului Alfa al lui Fridman, oferă asigurări pentru vehiculele Gărzii Naționale a Rusiei (Rosgvardia), ale cărei unități operează în regiunile ocupate de Rusia din Ucraina, potrivit UE.

X5 Retail Group, o altă filială a Grupului Alfa, cooperează cu Voentorg, care oferă servicii de catering și spălătorie, precum și uniforme militare, forțelor armate ale Rusiei, a declarat UE. Grupul vinde, de asemenea, tricouri cu simbolul militar „Z”, folosit de propagandiștii ruși pentru a promova războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

În 2005, Fridman era la egalitate cu Vladimir Lisin, cel mai bogat om de afaceri din Rusia, potrivit Forbes. Începând cu 2026, el este al nouălea cel mai bogat om de afaceri din Rusia, cu o avere netă de 16,5 miliarde de dolari, a relatat Forbes.

A controlat Alfa Bank, una dintre cele mai mari bănci din Rusia, până în 2024.

La fel ca Usmanov, Fridman a investit și în proprietăți de lux în Regatul Unit. În ciuda sancțiunilor, Fridman deține în continuare Athlone House, o vilă din Londra.