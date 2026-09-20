Polițiști și militari în preajma secțiilor, bărbați masivi îmbrăcați în civil și cu ochelari negri, mașini și dubițe ale poliției, dar și detectoare de metale la intrări. Aceasta este atmosfera surprinsă de reporterii ZdG la trei secții de votare din Tiraspol. Din interior răsună cântece în limba rusă, iar la Palatul Republicii se aude „Rusia-mamă mă cheamă”.

Reporterii ZdG au mers la trei secții de votare din Tiraspol: cea amenajată în incinta Palatului Republicii, de pe strada Pokrovskaia, cea de la „Dom Iunarmii” și cea de pe strada Șevcenko.

La toate cele trei secții, reporterii ZdG au observat măsuri sporite de securitate și o prezență numeroasă a persoanelor în uniforme militare și polițienești. În preajma secțiilor se aflau și mai mulți bărbați îmbrăcați în civil, cu o constituție atletică și ochelari negri. Totodată, în apropierea fiecărei secții erau staționate mai multe mașini ale poliției, inclusiv dubițe. La intrări erau instalate detectoare de metale.

Printre oamenii care așteptau la rând pentru a vota se puteau observa preponderent persoane în vârstă, dar și părinți însoțiți de copii.

Din interiorul tuturor celor trei secții de votare răsunau cântece în limba rusă. La secția amenajată în Palatul Republicii se auzea piesa „Россия-мать меня зовёт” („Rusia-mamă mă cheamă”, n.r.).

O femeie care avea prins de poșetă drapelul Federației Ruse a fost întrebată de reporterii ZdG încotro se îndreaptă. Aceasta a răspuns, făcând referire la cântecul care răsuna din secție:

„Вы слышите, что поют? Этим всё сказано!” („Auziți ce se cântă? Cu asta se spune tot”, n.r.).

Având în vedere prezența numeroasă a persoanelor în uniforme și atmosfera din jurul secțiilor, reporterii ZdG au decis, din considerente de securitate, să nu se apropie mai mult de intrările în secțiile de votare.

Sursa: ZdG Sursa: ZdG

Sursa: ZdG Sursa: ZdG

Sursa: ZdG Sursa: ZdG